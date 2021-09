​Przyjaciółka Meghan Markle promuje projektanta, który drwi z Elżbiety II i księcia Filipa

Mieszkająca w Toronto stylistka Jessica Mulroney opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcie dekoracyjnego talerza (do zawieszenia na ścianie), zaprojektowanego przez Wolfa Dottira. Artysta ten - jak donosi "Daily Mail" - oferuje m.in. produkty z kolekcji "Heil Satan Royals" z wizerunkami Elżbiety II i jej zmarłego w kwietniu męża - księcia Filipa. Okraszone są one hasłami: "Heil Satan" oraz "Jedz gówno i umieraj" ("Eat shit and die").

