Rhian Sugden rozpala swoich fanów, nie tylko zdjęciami!

Rhian Sugden, znana z tego, że niegdyś wzdychał do niej sam Cristiano Ronaldo, dziś robi karierę na portalu dla osób dorosłych. Modelka znalazła sposób na to, by podsycić trochę zainteresowanie swoją osobą i pokazuje tam nieco więcej ciała, niż zazwyczaj.

Piękna Brytyjka ma na swoim koncie wiele pikantnych sesji fotograficznych, gdzie prezentuje swoje kobiece kształty. Nic w tym dziwnego, bo to właśnie one sprawiają, że gwiazda cieszy się wciąż sporym powodzeniem.

Dziś jej media społecznościowe obserwuje prawie 500 tysięcy osób, a ona raczy tam swoich fanów nowościami. Tym razem przy okazji letnich dni, zaprezentowała się w kostiumie kąpielowym, przez który fanom zabiły szybciej serca.

Choć kostium był jednoczęściowy, to odsłaniał znacznie więcej, niż powinien. Fani w komentarzach nie szczędzili jej komplementów, ale ostatnio prócz boskiego ciała doceniają coś jeszcze.

Rhina Sugden wraz z Sarah Jayne Dunn zaczęła prowadzić podcast, w którym panie rozmawiają o życiu miłosnym, erotycznym. Okazuje się, że słuchowisko cieszy się sporym zainteresowaniem i wygląda na to, że prócz walorów estetycznych, Rhian Sugden ma również coś do powiedzenia, co właśnie docenili jej fani.

