Rihan Sugden naturalnie piękna. Fani od lat zachwycają się jej urodą

Rhian Sugden, brytyjska modelka, która niegdyś zawróciła w głowie samemu Cristiano Ronaldo, dziś cieszy się spokojnym życiem i pracą. Mimo 36 lat wciąż doskonale radzi sobie w zawodzie modelki, ale też rozwija się na różnych innych płaszczyznach, np. prowadząc podcast o życiu intymnym kobiet.

Demi Rose wygina się w skąpym bikini. Sporo odsłoniła

Katarzyna Warnke zapozowała w skąpym bikini. Co za widok!

Chloe Ferry szaleje na wakacjach. Pokazała zdjęcie z przyjaciółkami

Anna Powierza zaskoczyła balową kreacją. Wpadka czy modowy hit? Nie da się ukryć, że to, co przyniosło Rhian Sugden popularność, to jej wygląd. Obłędne kształty modelki są doceniane do dzisiaj, a delikatna uroda wciąż przyciąga nowych fanów.

Okazuje się, że gwiazda zachwyca nie tylko wtedy, gdy jest gotowa do sesji zdjęciowej, w pełnym makijażu i pięknej fryzurze, ale także wtedy, gdy na jej twarzy nie widnieje nawet gram makijażu.

Fani nie szczędzą modelce komplementów

Rhian Sugden pochwaliła się nowym zdjęciem, do którego pozuje bez makijażu. Brytyjska gwiazda na zdjęciu ma także niedbale związane włosy i prosty T-shirt na sobie. To nie pierwszy raz, gdy gwiazda podzieliła się zdjęciem bez makijażu.

Reklama

36-latka w ogóle nie wygląda na swój wiek i świetlistej cery bez zmarszczek może pozazdrościć jej niejedna młodsza koleżanka.

Piękna modelka nie ma najmniejszych kompleksów, by pokazywać się swoim fanom bez makijażu i choć lubi siebie samą w wersji przygotowanej do sesji zdjęciowej, to doskonale czuje się także w naturalnym wydaniu.