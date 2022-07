Rhian Sugden odpoczywa na wakacjach na jachcie

Rhian Sugden to ulubienica Brytyjczyków, która od lat kusi ich swoimi obłędnymi kształtami. Gwiazda niemal codziennie dostarcza im nowe zdjęcia, na których wygląda wyjątkowo ponętnie, a te z kolei pochodzą z licznych sesji zdjęciowych, w których bierze udział Rhian Sugden.

Dodatkowo ostatnio modelka zaczęła pracę jako podcasterka, co bardzo ją zaangażowało i teraz przyszedł czas na zasłużony odpoczynek.

Wraz ze swoim ukochanym mężem wybrała się na wakacje do pięknej Turcji, gdzie odpoczywała na jachcie.

To właśnie z tego urlopu Rhian Sugden pochwaliła się zdjęcie prosto z łodzi, gdzie przytula się do męża, leżąc na dziobie jachtu.

Nie zabrakło też pięknych widoków i błękitnej wody, a to idealne warunki do odpoczynku. Z pewnością Rhian wróci teraz ze zdwojoną siłą do pracy i jeszcze niejednokrotnie zaskoczy swoich fanów nowymi, zawodowymi pomysłami.

