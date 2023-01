Spis treści: 01 Rita Ora: gwiazda Instagrama

Rita Ora to znana brytyjska piosenkarka, aktorka i modelka. Do jej największych hitów należą m.in. "Your song", "I will never let you down", "How we do (party)", "Poison" czy "Hot right now". Ora sprawdziła się również w telewizji - była jurorką w "The Voice UK", "X Factor", "The Voice Australia" i "Masked Singer UK".

Rita Ora: gwiazda Instagrama

W ostatnim czasie o Ricie Orze mówi się w kontekście sekretnego ślubu z nowozelandzkim reżyserem Taiką Waitim. Celebrytka przykuwa również uwagę odważnymi i oryginalnymi stylizacjami.

Wystarczy wspomnieć o kreacji, w jakiej podbijała czerwony dywan podczas londyńskiej gali British Fashion Awards. Gwiazda pokazała się w skąpej bieliźnie, na którą narzuciła jedynie przezroczystą tkaninę. Więcej na ten temat w naszym artykule Śmiałe wycięcia i głębokie dekolty. Gwiazdy odsłoniły niemal wszystko!.

Celebrytka w ostatnich latach stała się jedną z gwiazd Instagrama. Obecnie śledzi ją już ponad 16 mln osób. Rita Ora dobrze wie, jak przyciągnąć ich uwagę - dlatego też na swoim profilu chętnie publikuje zdjęcia w odważnych kreacjach i skąpych strojach.

Rita Ora zapowiada nową muzykę

Wraz z nadejściem nowego roku gwiazda zapowiedziała premierę nowego singla. "Niespodzianka... wróciłam" - napisała na Instagramie. Zdradziła, że piosenka "You Only Love Me" zadebiutuje jeszcze w styczniu.

Rita Ora robi nowy tatuaż. Przy okazji chwali się płaskim brzuchem

Gwiazda postanowiła się również pochwalić tym, że robi nowy tatuaż. Ora opublikowała zdjęcie z salonu tatuażu - nowe "dzieło" przypomina póki co zarys kobiecej sylwetki.

Piosenkarka postawiła na swobodną stylizację - miała na sobie czarny, sportowy strój, do którego dobrała pasującą czapkę z daszkiem. Celebrytka skorzystała również z okazji, by pochwalić się swoim płaskim brzuchem.

Fani komplementowali artystkę. "Królowa", "Twoja skóra lśni!". Jedna z osób napisała: "Bądź sobą w tym świecie, nieważne co by się działo".

Niektórzy postanowili wcielić się w rolę "doradców" celebrytki i udzielić kilku "rad" odnośnie robienia tatuażu. Jeden z internautów napisał: "Będziesz żałować, gdy skończysz 50 lat". Obrońcy celebrytki ruszyli na odsiecz.

"Nie, wcale nie będzie żałowała", "Ja mam 50 lat i jakoś wcale nie żałuję! Jestem gotów na więcej!" - dodał internauta.

