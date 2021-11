Sandra Kubicka rozgrzała atmosferę do czerwoności!

Niedawno Sandra Kubicka i Aleksander Milwiw-Baron potwierdziły krążące od dłuższego czasu plotki o tym, że tworzą parę.

Już nie kryją się ze swoją miłością, a modelka ciągle utwierdza swoich fanów w przekonaniu, że jest bardzo szczęśliwa z Baronem.



Do tej pory oboje nie mieli zbyt wiele szczęścia w miłości i teraz wiele osób kibicuje im, by w końcu się ustatkowali.



Na razie wiele wskazuje na to, Alek i Sandra są na dobrej drodze i nie brakuje w ich relacji szacunku, wsparcia, ale także i namiętności!



Świadczy o tym ostatnie zdjęcie, jakie modelka opublikowała w swoich mediach społecznościowych - pozuje ona w samej bieliźnie, która podkreśla jej kobiece kształty, a autorem fotografii jest nie kto inny, jak Alek Milwiw-Baron.



Trzeba przyznać, że muzyk wykazał się kolejnym talentem - fotograficznym!

