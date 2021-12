Sara Egwu-James: Kim jest nasza reprezentantka w Konkursie Eurowizji dla dzieci?

Sara Egwu-James wystąpi na eurowizyjnej scenie w towarzystwie pięciu tancerek - ich choreografię specjalnie przygotował Agustin Egurrola i jego Egurrola Dance Studio. Sara jest już po pierwszej próbie, podczas której wykonała swój utwór "Somebody" i wszystko wskazuje na to, że to właśnie piosenka Polki jest faworytem słuchaczy!

Organizatorzy wypuścili do sieci trwające kilkadziesiąt sekund wideo z prób. Nagranie z Sarą James jest najpopularniejsze na oficjalnym kanale Eurowizji Junior - ma już ponad 115 tys. odsłon i blisko 900 komentarzy! Dla porównania, pozostałe nagrania z prób z innymi uczestnikami mają po ok. 40 tys. wyświetleń.



Wideo youtube

Reklama

Fani Sary są więc przekonani, że szykuje się kolejny, wielki sukces polskiego reprezentanta na konkursie Eurowizji dla dzieci.





Sara Egwu-James już w weekend zawalczy o zwycięstwo w konkursie Eurowizji dla dzieci! Co o niej wiemy?

Sara Egwu-James, znana powszechnie jako Sara James urodziła się 10 czerwca 2008 roku w Słubicach. Jest córką Polki i Nigeryjczyka - Arlety Dancewicz i Johna Jamesa. Tata Sary także jest wokalistą i wystąpił nawet w "Bitwie na głosy", jako członek chóru Mezo. Sara ma troje rodzeństwa: Michelle James, Johna Jamesa Juniora oraz Jakuba Jamesa.

Sara James uczy się w Szkole Podstawowej w Ośnie i uczęszcza do Szkoły Muzycznej I stopnia w Słubicach, gdzie szkoli się z gry na pianinie.

Kariera muzyczna Sary rozpoczęła się zaledwie kilka miesięcy temu. Wzięła wtedy udział w czwartej edycji programu "The Voice Kids" i dołączyła do drużyny prowadzonej przez Tomsona i Barona. Z ich pomocą pomyślnie przeszła przez wszystkie rundy eliminacyjne i dotarła do finału, w którym zwyciężyła!

Instagram Post

We wrześniu 2021 Sara wzięła udział w programie "Szansa na sukces", który miał wyłonić reprezentanta Polski na 19. Konkurs Piosenki Eurowizji dla dzieci. Młoda wokalistka zakwalifikowała się do finału, w którym wykonała m.in. autorski utwór "Somebody". Singiel momentalnie zdobył serca widzów, którzy zagłosowali tak licznie, że Sara została reprezentantką naszego kraju w konkursie Eurowizji.



Eurowizja Junior 2021 rozpocznie się 19 grudnia o godzinie 16:00. Trzymamy kciuki za Sarę!





Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Dariusz Czyż: Szopki są jak piosenki o miłości INTERIA.TV

***

Zobacz również:

Eurowizja Junior: Sara James jest już po pierwszej próbie i robi furorę!!

Finał "Prince Charming": Tak wygląda wybranek księcia!