Magda Gessler to jedna z najbardziej kultowych postaci polskiego show biznesu. Znana jest głównie z bycia restauratorką i autorytetem kulinarnym, od wielu lat prowadzi "Kuchenne rewolucje", gdzie pomaga przetrwać innym restauracjom, a sama jest właścicielką kilku lokali.

Gwiazda postawiła na dietę pomidorową . Jako fanka tego warzywa uważa swój jadłospis za przepyszny, ale również bardzo zdrowy. Gessler zauważa, że im bliżej lata, tym pomidory będą lepsze w smaku. Zachęca także innych do wypróbowania tej diety.

Zapraszam na dietę pomidorową. Ona naprawdę odchudza, wystarczy na mnie spojrzeć. Pomidor jest bardzo zdrowy, im bliżej lata tym będzie cudowniejszy. Jest to wspaniałe, cudowne jedzenie z ekologicznych produktów antyrakowych zdobytych na polskiej ziemi

Za plan dietetyczny Gessler odpowiada jej syn, Tadeusz Müller. Oprócz pomidorów jadłospis składa się również z innych produktów, choć gwiazda nie zdradziła dokładnie, z jakich, stwierdzając jedynie, że "jest to dieta z domowej kuchni oszczędnej w kalorie". Podkreśliła jednak, że jeśli ktoś chce jeść więcej, to jest to możliwe.