Grażyna Torbicka urodziła się w 1959 roku jako córka prezenterki telewizyjnej Krystyny Loski i działacza piłkarskiego Henryka Loski. W 1978 roku zdała maturę i rozpoczęła studia na Wydziale Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Po studiach rozpoczęła pracę w Telewizji Polskiej. Debiutowała w "Sportowej niedzieli" u boku samego Włodzimierza Szaranowicza.

W kolejnych latach Grażyna Torbicka pracowała w dziale literackim Teatru Telewizji, prowadziła autorski program "Kocham kino" oraz liczne festiwale i konkursy, wybory miss i Festiwal w Sopocie. W latach 2006–2009 zasiadała także w radzie Fundacji Centrum Twórczości Narodowej, a w 2007 roku została dyrektorem artystycznym Festiwalu Filmu i Sztuki "Dwa Brzegi" w Kazimierzu Dolnym.

W marcu 2016 roku Grażyna Torbicka odeszła z TVP, a dwa lata później premierę miał jej autorski program, który realizuje dla TVN Fabuła. Prowadzi także audycję "Kocham cię kino" w Radiu Zet.

Grażyna Torbicka od wielu lat cieszy się ogromną popularnością i miłością widzów. To również dla nich aktywnie prowadzi swój profil na Instagramie, na którym zgromadziła już ponad 44,8 tysiąca wielbicieli. Dziennikarka i prezenterka chętnie dzieli się tam z nimi migawkami z zawodowego i prywatnego życia. Niedawno zdradziła także swój przepis na perfekcyjną sylwetkę i młody wygląd.

Grażyna Torbicka zdradziła sekret swojej sylwetki. Nie stosuje diet

Grażyna Torbicka skończyła 64 lata, ale wciąż może się pochwalić perfekcyjną figurą i promiennym wyglądem. W jednym z wywiadów dziennikarka i prezenterka przyznała, że nigdy nie musiała pracować nad formą w pocie czoła, bo wie co to zdrowy rozsądek i umiar. Gwiazda nigdy nie stosowała więc drakońskich diet i po dziś dzień nie odmawia sobie ulubionych dań.

Grażyna Torbicka nie lubi się przejadać - stosuje zasadę mniejszych porcji i rzadko pozwala sobie na desery. Jeśli już skusi się na coś słodkiego, to dba o to, by zjeść połowę. Gwiazda przyznała kiedyś, że swoją sylwetkę zawdzięcza również tacie, który nigdy nie miał problemów z nadwagą.

Grażyna Torbicka kocha sport i od lat stawia na regularny ruch. Lubi długie spacery z psem, jazdę na rowerze oraz jogę. Te aktywności również mają wpływ na jej perfekcyjną figurę!

