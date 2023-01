Spis treści: 01 Selena Gomez i Justin Bieber: burzliwy związek

02 Selena Gomez: życie uczuciowe

03 Selena Gomez spotyka się ze znanym muzykiem. Oto, co o nim wiemy

Selena Gomez słynie nie tylko ze swojego dorobku aktorskiego i muzycznego, ale również z burzliwego życia uczuciowego. W przeszłości spotykała się m.in. z Justinem Bieberem czy The Weekndem.

Okazuje się, że amerykańska gwiazda znów jest zakochana. Przynajmniej tak donoszą media zza oceanu. Wybrankiem 30-letniej Gomez ma być znany muzyk.

Selena Gomez i Justin Bieber: burzliwy związek

Zdjęcie Selena Gomez i Justin Bieber w 2011 roku / Bronx DiCapua/Broadimage/EAST NEWS / East News

O życiu uczuciowym gwiazdy było przez lata głośno zwłaszcza w kontekście jej związku z Justinem Bieberem. Zaczęli się spotykać w 2010 roku i początkowo unikali komentarzy na temat swojej relacji.

Ich związek trwał do 2014 roku - gwiazdy rozstawały się i schodziły, a ich życie prywatne nie schodziło z medialnego świecznika.

Reklama

Po rozstaniu z piosenkarzem Gomez spotykała się z popularnymi mężczyznami, ale jesienią 2017 roku wyszło na jaw, że znów wróciła do Biebera.

Związek i tym razem nie przetrwał - w marcu 2018 roku para znów postanowiła się rozstać. Kilka miesięcy później Bieber oświadczył się modelce Hailey Baldwin.

Zobacz również:

Eve Gale w białej sukience zachwyciła fanów. Wszyscy patrzyli na jej dekolt

Selena Gomez olśniła kreacją. Czerwony dywan należał do niej!

Selena Gomez wielokrotnie dawała do zrozumienia, że trudno jej zapomnieć o Justinie. Wyznała, że z powodu rozstania miała depresję i stany lękowe.

O tym, jak wiele kosztowało ją rozstanie ze słynnym piosenkarzem opowiada też utwór promujący album piosenkarki "Rare" z 2020 roku. Mowa o utworze "Lose you to love me".

Z kolei w filmie dokumentalnym "My mind and me" z 2022 roku Gomez wyznała, że było to dla niej "najgorsze rozstanie w życiu", ale dzięki temu nauczyła się zwracać większą uwagę na samą siebie.

Selena Gomez: życie uczuciowe

Przez kilka ostatnich lat Gomez unikała rozmów na temat kolejnych związków. Dlatego też jej relacje pozostawały dla opinii publicznej tajemnicą i polem do spekulacji.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Nie wiedziałam, co ze sobą zrobić". Uszczypliwe komentarze na temat wagi modelek. "Zdanowicz pomiędzy wersami" INTERIA.PL

Jeszcze początkiem 2023 roku pojawiły się informacje, że Selena Gomez spotyka się z Bradem Peltzem, jednym z braci jej przyjaciółki Nicoli Peltz. Ani ona, ani Peltz, nie skomentowali tych doniesień. Teraz wiele wskazuje na to, że Gomez jest zakochana, ale w kimś innym.

Polecamy również: Chciał, by Meghan Markle paradowała nago. Sussexowie odpowiedzili na ohydne słowa Clarksona

Selena Gomez spotyka się ze znanym muzykiem. Oto, co o nim wiemy

Zdjęcie Amerykańskie media donoszą, że Andrew Taggart to nowy chłopak Seleny Gomez / CapitalPictures/FaceToFace/REPORTER / East News

Media zza oceanu podają, że gwiazda serialu "Zbrodnie po sąsiedzku" obecnie spotyka się ze znanym muzykiem. Wybrankiem Seleny ma być Andrew Taggart z duetu The Chainsmokers. 33-latek niedawno rozstał się z młodszą o dziesięć lat córką Steve’a Jobsa, Eve. Taggart zasłynął z takich hitów jak "Don’t let me down" czy "Closer".

"Us Weekly" donosi, że para nie próbuje ukryć swojego romansu i bawi się w prywatnych klubach. Jak dodaje informator, ich związek jest jeszcze "nieformalny", a parę można spotkać na kręglach lub w kinie.

- Była gwiazda Disney’a jest dla niego bardzo czuła i nie potrafi oderwać od niego rąk. Świetnie się razem bawią - podaje informator "Us Weekly".

Zdjęcie Andrew Taggart to połowa duetu The Chainsmokers / Brian To / WENN.com/agefotostock/East News / East News

Zdjęcie Andrew Taggart to nowy chłopak Seleny Gomez? / Backgrid/East News / East News

***

To może cię zainteresować: Tytuł Miss Universe w rękach Amerykanki. Pozycja Polki pozostawia niedosyt