Taka ozdoba to jeden z ulubionych motywów Gomez, który często wykorzystuje w swoich stylizacjach. Podkreśla on talie i wyznacza linię kreacji oraz stanowi jej punkt centralny, ale w asymetryczny sposób.

To wystarczyło, by za pomocą minimalistycznej, ale ciekawej sukience zbudować przyciągający wzrok wygląd. Coś, co dodatkowo podkreślało kolor sukienki, to odcień cery Seleny Gomez. Kreacja podkreślała świetlistość jej skóry i jasność tej palety kolorystycznej kontrastowała z czarnymi włosami Gomez.