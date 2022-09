Sharon Stone straciła partnera. Wszystkiemu winien... botoks!

Gwiazdy

Dołącz do nas:

Sharon Stone w 2001 roku otarła się o śmierć. Aktorka przeszła wówczas udar mózgu i w ramach rehabilitacji musiała poddać się serii zabiegów z użyciem toksyny botulinowej, aby zniwelować spastyczność mięśni twarzy. Kuracja diametralnie zmieniła jej podejście do medycyny estetycznej, z której dobrodziejstw poprzysięgła sobie nie korzystać dla kaprysu. Gwiazda ujawniła właśnie, że to właśnie jej niechęć do botoksu doprowadziła do zakończenia związku z pewnym mężczyzną.

Zdjęcie Sharon Stone w maju tego roku podczas festiwalu w Cannes / East News