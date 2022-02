Sophia Peschisolido przeprowadziła się do Dubaju! Ale luksus!

Gwiazdy

Dołącz do nas:

Sophia Peschisolido to córka baronessy Karren Brady, członkini Izby Lordów w dwuizbowym parlamencie brytyjskim. Obecnie to właśnie pociecha Brady wzbudza spore zainteresowanie mediów za sprawą swojej pracy i... przeprowadzki do Dubaju!

Zdjęcie Sophia Peschisolido wiedzie teraz bajeczne życie w Dubaju. Chwali się nim w mediach społecznościowych / @sophiapesch / Instagram