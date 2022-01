Sylwia Bomba dała się poznać szerokiej publiczności w programie "Gogglebox. Przed telewizorem", gdzie w duecie ze swoją przyjaciółką, Ewą Mrozowską-Kozłowską, w zabawny sposób komentuje programy, seriale i filmy. Tam zdobyła prawdziwą popularność i dała się poznać jako osoba pełna humoru.

Jej kariera w ciągu ostatnich miesięcy poszybowała jeszcze bardziej - wszystko za sprawą udziału w kolejnej edycji show "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami". Od tamtej pory w jej mediach społecznościowych przybyło obserwujących, a ona sama stała się obiektem wielu zachwytów, ale i krytyki, a nawet hejtu. Ten miał miejsce zwłaszcza po programie "99 - gra o wszystko", w którym Bomba niedawno wzięła udział. Jej zachowanie w programie nie spodobało się widzom, którzy zarzucali jej brak dystansu i chęć wygranej za wszelką cenę.

Sylwia Bomba skrytykowana przez dietetyczkę

Tym razem jednak celebrytce oberwało się z innego powodu. Skrytykowała ją Paulina Korol, znana na Tik Toku dietetyczka, która wzięła na celownik reklamę, w której bierze udział Bomba. Dietetyczka zamieściła na swoim kanale film, w którym komentuje nagranie celebrytki. Widać na nim, jak Bomba czeka na posiłek, a kiedy pojawia się przed nią talerz z jedzeniem, wącha je tylko po czym... wybiera tabletkę blokującą apetyt. Połyka ją i popija wodą.



Paulina Korol nie pozostawiła suchej nitki na przekazie promowanym przez Sylwię Bombę.



Dajcie siłę, dajcie siłę. Takie rzeczy powinny być oficjalnie karalne

- nie kryła oburzenia specjalistka. Podkreśliła, że pracuje z osobami cierpiącymi na zaburzenia odżywiania i "ta reklama uświadomi tylko te dziewczyny, które już i tak nie jedzą, że nie muszą jeść, bo mogą sobie zjeść tableteczkę i wszystko będzie dobrze".



Dietetyczka podkreśliła, że tego rodzaju reklama jest nieetyczna.



Jak widać, firmy biorą do takich reklam osoby, które tanio się sprzedają, bo ogólnie sprzedać się za taką reklamę to jest wstyd. Okej, wiem, że się mówi, że wstyd to kraść, ale wstyd jest promować tak niezdrowe podejście do życia. Jest wiele innych sposobów, żeby zarabiać pieniądze. Ale zarabianie pieniędzy na robieniu krzywdy ludziom w jakiś sposób nie jest ok

- mówiła w swoim filmie na Tik Toku.



TikTok

Sylwia Bomba - metamorfoza

Sylwia Bomba przez lata swojej obecności w mediach przeszła ogromną metamorfozę. Celebrytka, która cierpi na insulinooporność, zrzuciła ponad 30 kilogramów. W 2022 roku ogłosiła, że znowu przechodzi na dietę. Jak opowiedziała swoim fanom na Instagramie, zaczęła unikać warzyw skrobiowych. "Jakie warzywa jeść, a jakich nie jeść moje drogie panie? Wszystkie skrobiowe, czyli nie jemy ziemniaków, fasoli, kukurydzy" - wyjaśniała. Również wtedy spotkała się z krytyką Pauliny Korol.



Ja wiem, że ona później powiedziała, że ma insulinooporność, ale to wcale nie znaczy, że nie może jeść skrobiowych warzyw. Może – w połączeniu z nabiałem i tłuszczami. Jak najbardziej może i jest to wręcz wskazane. Dlatego nie słuchajcie tego, co mówią wam celebryci w Internecie, bo niestety nie zawsze mają rację

- wyjaśniała dietetyczka.



