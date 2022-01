Chloe Ferry jest jedną z bardziej znanych celebrytek na Wyspach Brytyjskich. Była gwiazdka programów takich jak "Big Brother" czy "MTV Geordie Shore" jest znana z wielu skandali, których była główną bohaterką.

Mimo że Chloe Ferry czasy swojej największej sławy jako skandalistka-celebrytka ma już za sobą, nie daje o sobie zapomnieć swoim fanom - prowadzi Instagrama, na którym dzieli się chwilami ze swojego życia, walką o szczupłą sylwetkę, ale przede wszystkim bardzo odważnymi zdjęciami.

Chloe Ferry w bikini. Tęskni za latem!

Właśnie tak było i tym razem. Ferry, stęskniona za beztroskim i gorącym latem, opublikowała wakacyjne zdjęcie, na którym pozuje w bardzo skąpym i odważnym bikini.



"Czy mogłoby już być lato, proszę?"

- napisała w opisie do zdjęcia.



Najwyraźniej zdjęcie jest pamiątką z wyjątkowo udanego dnia - lub wieczoru - bo przyjaciółka gwiazdy, Chelsea Ferguson, skomentowała z nostalgią: "Co to był za dzień!"



Fani w komentarzach nie szczędzili komplementów gwieździe, rozpływając się nad jej wyglądem i figurą.





Chloe Ferry miała trudny czas. Pożegnała ojca

Nic dziwnego, że Chloe Ferry bardzo tęskni za latem i spokojną, beztroską atmosferą z przyjaciółmi. Brytyjska gwiazda ostatnio miała wyjątkowo trudny czas. Niedawno ogłosiła, że po ciężkiej chorobie nowotworowej odszedł jej ojciec. Chloe opublikowała wtedy na Instagramie zdjęcie z tatą z czasów dzieciństwa i krótkimi słowami pożegnała swojego rodzica.



Jej fani licznie składali jej kondolencje i starali się przekazać ciepłe słowa, które podniosłyby ich na duchu gwiazdę.



