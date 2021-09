Ewa Minge, jedna z najbardziej znanych polskich projektantek mody, podzieliła się na Instagramie przerażającą historię ze swojego życia. Okazuje się, że jeden z jej synów był bliski śmierci!

Syn Ewy Minge trafił do szpitala

Jeden z synów Ewy Minge z powodu problemów ze zdrowiem, zadzwonił po pogotowie, które jednak do niego nie przyjechało. Jak opisuje projektantka, pan dyspozytor, który przyjmował zgłoszenie uznał, że "trzeba wziąć aspirynę" i nie wysłał karetki. Okazuje się jednak, że było to poważnym błędem, który mógł skończyć się tragicznie!



Jak będziecie dzwonić kiedyś na pogotowie a nie zechce przyjechać, bo pan dyspozytor uzna, ze trzeba wziąć aspirynę, walczcie o swoje, bo możecie stracić życie. Taka historia spotkała mojego syna . Szczęśliwie doczołgał się sam do szpitala i dzięki ciężkiej kilkugodzinnej operacji uciekł śmierci spod kosy

Było bardzo niebezpiecznie ale dzięki interwencji i opiece wspaniałego zespołu szpitala im. Józefa Strusia w Poznaniu i wyjątkowo empatycznej, mądrej pani doktor Joannie Domańskiej mamy przełom w leczeniu i wiemy, ze wszystko zakończy się dobrze

- opisuje Minge w poście.



Podkreśliła, że sytuacja była niezwykle niebezpieczna, jednak skończyła się dobrze. Wszystko dzięki błyskawicznej interwencji i opiece lekarzy ze szpitala im. Józefa Strusia w Poznaniu oraz kilkugodzinnej operacji, którą przeszedł jej syn.



Ewa Minge wyróżniła w swojej relacji jedną z lekarek:



Projektantka nie zdradziła, o którego z dwóch jej synów chodzi.



Instagram Post

Ewa Minge przeżyła "horror osobisty"

Syn Ewy Minge na szczęście wyszedł cało z sytuacji, jednak można sobie wyobrazić, jak przerażający był to moment dla matki. Sama określiła to na początku wpisu jednoznacznie jako "horror osobisty":



Życie ostatnio mnie przeciąga po rozgrzanych węglach ale jak to ja...ekstrema w moim życiu chleb powszedni. Ostatnio wśród szantaży, prób zastraszenia i innych takich metod nacisku w moim życiu zawodowym, przeżyłam horror osobisty.

Cały opis spuentowała jednak optymistycznie i refleksyjnie, przekazując swoim odbiorcom motywujące zakończenie:



Dzisiaj światowy dzień dobrych wiadomości i to jest bardzo dobra wiadomość! Z resztą całą poradzę sobie doskonale. Czasem trzeba tylko zrozumieć, że los nie bez powodu stawia nam zadania w życiu nie naszą miarę, właśnie po to aby przekonać się , ze ta miara jest większa niż nam się wydaje. Trening czyni mistrza a trening ten, to pokonywanie samego siebie, swoich słabości, strachów. Dobrego dnia kochani i tylko pozytywnych wiadomości

Kim jest Ewa Minge?

Ewa Minge to jedna z najsławniejszych polskich projektantek mody i osobowości medialnych. W projektowanych przez nią strojach prezentowały się publicznie największe sławy, takie jak Kelly Rowland, Paris Hilton, Cheryl Cole czy Ivana Trump. Pracuje przy wizerunku uczestniczek konkursów Miss Polonia i Elite Model Look. Organizowała pokazy w najsłynniejszych stolicach mody oraz podczas fashion weeków. Jako pierwsza polska projektantka zdobyła tak wielkie uznanie za granicą. Ewa Minge pracuje też z polskimi gwiazdami i celebrytkami: projektowała m. in. suknię ślubną Małgorzaty Rozenek.



Ewa Minge, oprócz wielkiej sławy i odniesionego sukcesu, przeżyła też trudne chwile: w 2008 roku zdiagnozowano u niej przewlekłą białaczkę limfocytową. Założyła fundację Black Butterflies, pomagającą osobom, które zmagają się z nowotworami.



Synowie Ewy Minge to Gaspar (ur. 1994 r.) i Oskar (ur. 1991 r.). Obydwaj pochodzą z pierwszego małżeństwa Ewy Minge, które zakończyło się rozwodem.



