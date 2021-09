Jazmyne Day wydała fortunę na wymarzony wygląd. Było warto?

Jazmyne Day to celebrytyka, która pochodzi ze stolicy Walii. Kiedy była nastolatką, miała spore kompleksy na punkcie swojego wyglądu.



Dziś ma 27 lat i jest pewną siebie kobietą, choć jej śmiały wizerunek może być dla niektórych zaskoczeniem.



Do przemiany skłoniło ją pogarszające się zdrowie psychiczne, spowodowane niepożądanym wzrostem masy ciała.



Jazmyne w przeszłości objadała się, aby poradzić sobie z przytłaczającymi ją emocjami. Jeden z jej znajomych obraźliwie wyraził się wtedy temat kobiety, mówiąc jej wprost, że jego zdaniem jest gruba.



To ją zabolało, ale też zmotywowało do zmiany codziennych nawyków.



Zaczęła chodzić na siłownię, słodycze i ciasta zamieniła na zdrowe warzywa. Jej sylwetka w ciągu czterech lat znacznie się zmieniła.



Jazmyne Day schudła, co pozytywnie wpłynęło na jej samoocenę, ale na tym wcale nie poprzestała.





Kosztowna metamorfoza Jazmyne Day. Wydała 150 tysięcy złotych na wymarzony wygląd

Zdjęcie Jazmyne Day dobrze czuje się teraz we własnym ciele / mediadrumworld/Jazmyne Day / East News

Jazmyne Day postanowiła, że chce jeszcze bardziej popracować nad wyglądem swojego ciała.



Influencerka, której profil na Instagramie obserwuje obecnie ponad 220 tysięcy osób, wydała ponad 150 tysięcy złotych na operacje plastyczne, dzięki którym teraz czuje się dobrze we własnym ciele, jednak nie każdy uważa, że efekt jest wart takiego poświęcenia...



Zdjęcie Jazmyne Day regularnie ćwiczy na siłowni / mediadrumworld/Jazmyne Day / East News

Chciała bowiem uzyskać swój wymarzony wygląd, powiększając piersi i podnosząc pośladki tak, aby uzyskać ciało o kształcie klepsydry.



Zdjęcie Przemiana celebrytki robi wrażenie! / mediadrumworld/Jazmyne Day / East News

Zdjęcie Biust Jazmyne Day z pewnością nie wygląda teraz zbyt naturalnie... / mediadrumworld/Jazmyne Day / East News

Myślicie, że Jazmyne Day przesadziła powiększając swój biust do takiego stopnia?

