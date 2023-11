Spis treści: 01 Aneta Kręglicka. Tak dba o formę

02 Aneta Kręglicka: kariera

Aneta Kręglicka utrzymuje regularny kontakt z fanami za pośrednictwem swojego Instagrama. Jej profil obserwuje 103 tys. osób. Dość rzadko publikuje zdjęcia ukazujące jej życie rodzinne, ale chętnie dzieli się z fanami relacjami z podróży, propozycjami stylizacjami, jak i przemyśleniami na różne tematy. Tym razem Kręglicka opublikowała kilka nowych zdjęć. Trzeba przyznać, że gwiazda wprost promienieje.

- Życie jest po to, żeby żyć i łączyć miłe z pożytecznym - napisała Aneta Kręglicka, a do opisu dodała kilka kadrów z palmami w tle.

Reklama

Fani są pod wrażeniem nowych zdjęć celebrytki. "Wspaniale", "Też tak sądzę! Praca i przyjemność życia w cudnym klimacie to raj na ziemi. Zazdroszczę tego słoneczka", "Takiego balansu życiowego nam wszystkim potrzeba. Dziękujemy, że pani nam o nim przypomina", "Pani jak zawsze zjawiskowo piękna", "Jesteś inspirująca" - komplementowali.

Niektórzy zaczęli dopytywać Kręglicką, gdzie aktualnie przebywa. Gwiazda nie zostawiła tego bez odpowiedzi.

- Na razie pozostawiam to w domyśle, z czasem pewnie to się zmieni - odpowiedziała na komentarz jednego z fanów.

Instagram Post Rozwiń

Zobacz też: Kręglicka przekazała ważną wiadomość fanom. "Moment zmian"

Aneta Kręglicka. Tak dba o formę

Wielbiciele Kręglickiej często dopytują, jak udaje się jej zachować formę. Pod jednym z ostatnich postów jedna z fanek zapytała, jak to robi, że czas jest dla niej tak łaskawy.

- Staram się nie myśleć ciągle o przemijaniu, które na pewno i mnie dotyczy, częściej cieszyć się dobrymi chwilami, które do mnie przychodzą i nie "malkontencić". W ostatnich latach, na co dzień bardzo dbam o higienę życia: sen, zdrowe odżywianie, odpowiednie suplementy, sport i rozsądna i nieprzestymulowana pielęgnacja. Wszystko w zdroworozsądkowych proporcjach, to teraz mój sposób na życie - odpowiedziała gwiazda.

Kręglicka już wielokrotnie podkreślała, że prowadzi zdrowy i aktywny tryb życia. Biega 2-3 razy w tygodniu, uwielbia grać w golfa, codziennie ćwiczy w domu. Najczęściej wybiera pilates, ćwiczenia z gumami i ciężarkami czy jogę.

Gwiazda wyznała niegdyś na Instagramie, że waży 51 kilogramów. Dodała jednak, że każda kobieta jest inna i nie ma sensu porównywać się z innymi.

- Każda z nas, to inna figura, grubość kości, predyspozycje. Dlatego nigdy nie należy się z nikim porównywać, bo zawsze znajdziecie się ktoś szczuplejszy i zgrabniejszy. Ja wsłuchuję się w siebie i po latach doskonale wiem, co mi służy, a co na pewno nie - napisała.

Podkreśliła też, że nie liczy kalorii, a w trakcie urlopu pozwala sobie na odstępstwa od diety.

Zobacz też: Aneta Kręglicka w stroju kąpielowym. "Przez chwilę była tu pełnia lata"

Aneta Kręglicka: kariera

Zdjęcie Aneta Kręglicka to jedna z najpopularniejszych gwiazd polskiego show biznesu / Jacek Kurnikowski / AKPA

Aneta Kręglicka to jedna z najpopularniejszych gwiazd w polskim show biznesie. Jej kariera nabrała rozpędu, gdy w 1989 roku zdobyła tytuł Miss Świata. Obecnie zajmuje się m.in. modą i PR-em.



Kręglicka urodziła się w 1956 roku w Szczecinie. Przed maturą wyjechała na kilka miesięcy do Londynu, gdzie uczyła się języka. Na studiach mieszkała też we Florencji, gdzie z kolei doskonaliła język włoski. Przez cały czas trenowała gimnastykę artystyczną. Przełomowym momentem było dla niej zdobycie tytułu Miss Polski, a następnie Miss Świata.

W latach 1990-1992 Kręglicka pracowała w Stanach Zjednoczonych. W Warszawie założyła własną fundację Kręglicka Foundation, promującą zdrowy tryb życia. Otworzyła agencję reklamową "ABK Kręglicka", a kilka lat później firmę "Hannah Hooper". Od 2002 roku jest też współwłaścicielką studia filmowego "St. Lazare".

Zobacz też: Kręglicka podzieliła się osobistym wyznaniem. Fani odpowiedzieli

***