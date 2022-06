Iga Świątek ma zaledwie 21 lat, a już może się pochwalić imponującą kolekcją sportowych zwycięstw. Tylko w tym roku polska tenisistka zwyciężyła na turnieju w Dosze i Indian Wells, a po Miami Open awansowała na pozycję liderki rankingu WTA.

W kwietniu tego roku Świątek wygrała Porsche Tennis Grand Prix 2022, w maju Italian Open 2022, a kilka dni temu prestiżowy francuski turniej. Finał Rolanda Garrosa był 35. spotkaniem z rzędu wygranym przez polską tenisistkę , co oznacza, że wspólnie ze starszą z sióstr Williams, Venus może poszczycić się najdłuższą passą zwycięstw w kobiecym tenisie od 2000 roku!

Iga Świątek pobiła także polskie rekordy. Sportsmenka przebiła największe osiągnięcia Agnieszki Radwańskiej i jako jedyna Polka dwukrotnie zwyciężyła w turnieju Roland Garros.

Choć osiągnięcia Igi Świątek naprawdę robią wrażenie i dodatkowo niosą z sobą ogromne zarobki, ona sama niewiele się zmieniła. Wciąż ciężko pracuje, jest skromna i naturalna, a świadczyć może o tym chociażby dom, w który mieszka. Daleko mu bowiem do luksusów, do których przyzwyczaiły nas gwiazdy sportu.

Tak mieszka Iga Świątek. Bez przepychu i luksusów!

Iga Świątek wciąż mieszka w domu rodzinnym w podwarszawskim Raszynie, wraz z tatą Tomaszem, mamą Dorotą i ukochanym kotem. Dom jest całkiem spory, ale brakuje w nim przepychu - jest za to przytulny i Iga przyznaje, że uwielbia spędzać w nim swój wolny czas.

Na zdjęciach, które Iga Świątek publikuje w swoich mediach społeczniościowych widać, że ma do dyspozycji swoją małą, skromną siłownię i własny pokój, niczym nie różniący się od pokojów studentów.

Gdy tylko polska tenisistka jest w domu, lubi spędzać czas także w kuchni. To tutaj je na śniadanie swoją ulubioną i pożywną owsiankę i zapewne dzieli się z bliskimi wrażeniami z kortu. Jak sama przyznała, w domu bywa tak rzadko, że stara się korzystać z każdej chwili i dobrze wykorzystać ten czas.

- Dzięki bliskim czeka na mnie zawsze coś pysznego do jedzenia, a Grappa dba o odpowiedni poziom kocich emocji. Home sweet home i to właśnie dzięki temu mogę mieć większy komfort i skupić się na ciężkiej pracy na korcie

- napisała kiedyś na Instagramie.

Gdy pogoda dopisuje, Iga ucieka także do ogrodu, by tam zrobić trening na świeżym powietrzu. Nie jest on może duży, ale tenisistka ma w nim wystarczająco dużo miejsca, by rozłożyć matę i popracować nad swoją formą.

Spodziewaliście się, że polska gwiazda sportu mieszka w tak skromnych warunkach? Faktycznie, wciąż niewiele się u niej zmieniło!

