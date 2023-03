Tak przed laty wyglądała Dorota Wellman. Jest nie do poznania!

Kariera dziennikarska Doroty Wellman

Dorota Wellman swoją dziennikarską karierę rozpoczęła w latach 90. Zanim trafiła do telewizji, prowadziła audycje radiowe. Najpierw zadebiutowała w radiu "Solidarność", potem w "Esce", gdzie była również dyrektorem programowym. Potem zaczęła rozwijać karierę w Telewizji Publicznej. W roku 2002 została jedną z prowadzących "Pytania na śniadanie". Sympatię widzów zyskała również dzięki współprowadzeniu programów takich jak: "Goniec", "Tylko w Jedynce", "Bohaterowie, skandaliści i inni".

Po wielu latach współpracy z TVP Wellman postanowiła przejść do stacji TVN - wspólnie z Marcinem Prokopem zadebiutowała w "Dzień dobry TVN", z którym to tworzy zgrany duet do dzisiaj. Dla wielu widzów odcinki z ich udziałem są najciekawiej prowadzone i cieszą się ogromną popularnością. Fani cenią Wellman za autentyczność, naturalność, dystans do siebie oraz niebanalne poczucie humoru. To właśnie ona dla wielu jest ulubioną postacią w popularnej śniadaniówce.

Jak zmieniała się Dorota Wellman na przestrzeni lat?

Od momentu kiedy widzowie mogą oglądać Dorotę Wellman w telewizji - czyli na przestrzeni 20 lat, prezenterka przechodziła niejedną metamorfozę. Chętnie poddawała się urodowym eksperymentom - szczególnie jeśli chodzi o kolor włosów. Dziennikarka od zawsze nosiła króciutkie fryzury - czasem nieco zapuszczała kosmyki, a niekiedy ścinała na jeżyka.

Wellman naturalnie ma włosy brązowe i takie też nosiła przez dłuższy okres swojego życia, jednak w pewnych momentach stawiała na dość odważną koloryzację. Dzięki archiwalnym zdjęciom krążącym w sieci można zaobserwować, że dziennikarka za czasów pracy w TVP miała włosy blond, a nawet siwe! Przed laty niejednokrotnie decydowała się także na delikatną grzywkę.

Dziś prowadząca TVP woli bardziej naturalny look - krótkim włosom w kolorze czekoladowe brązu jest wierna od wielu lat i jak widać w tej wersji czuje się najlepiej.

