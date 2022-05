Nowe mieszkanie Katarzyny Cichopek. Tak się urządziła po rozstaniu z mężem

Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel jeszcze formalnie są małżeństwem, ale każde z nich już układa sobie życie na nowo. Dla obojga z różnych przyczyn ten czas nie należy jednak do najłatwiejszego i każde z nich stara się poradzić sobie z sytuacją na swój sposób.

Katarzyna Cichopek rzuciła się w wir pracy, a także w wir... urządzania mieszkania! Do tej pory musiała każdą decyzję konsultować z mężem. Teraz wygląda na to, że przeprowadziła się do nowego mieszkania, które właśnie urządza.

Na jej profilu w mediach społecznościowych już widać efekty jej pracy nad efektem końcowym i widać, że gwiazda nie szczędziła pieniędzy, by apartament wyglądał pięknie.

Designerskie rzeczy, nowoczesne meble i dodatki tworzą prosty, ale elegancki klimat.

Katarzyna Cichopek pokazała przede wszystkim salon, a w nim uwagę przykuwa biurko z marmurowym blatem, wygodny fotel, modne ratanowe siedzisko, a także spory regał pełny książek, zwłaszcza tych poświęconych psychologii.

Widać gwiazda "M jak miłość" spełnia się także jako dekoratorka wnętrz i świetnie daje sobie radę z tym wyzwaniem. Pytanie tylko, czy będzie szczęśliwa w nowym miejscu?

