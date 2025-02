"Nie zapomnij pielęgnować wszystkiego, co leży poza chorobą. C #WorldCancerDay" - napisała Kate w podpisie posta, przypisując autorstwo zdjęcia Louisowi.

choroba nowotworowa skłoniła księżną Kate do przewartościowania swojego podejścia do wielu spraw, także do tego, co i w jaki sposób publikuje w mediach społecznościowych. Najnowsze zdjęcie jest tego dowodem. Kate jest na nim nie księżną, a osobą, która wygrała walkę z chorobą i pragnie dawać nadzieję innym zmagającym się z takim życiowym wyzwaniem.