Spis treści: 01 Teresa Werner: kariera

02 Teresa Werner pokazała nowe zdjęcie. Fani oczarowani. "Zjawiskowe" Marcelina Zawadzka znów kusi. Wszyscy patrzą na jedno. „Jesteś najpiękniejszą Polką”

"Szczęśliwy człowiek sieje dobro i piękno". Maria Pakulnis u Alicji Resich

Przełom w życiu Racewicz i odważna metamorfoza. "Przychodzi czas na autentyczność"

Suknia Michelle Obamy wystawiona na aukcji. Cena przyprawia o zawrót głowy

Teresa Werner nie może narzekać na brak zainteresowania fanów. Pod każdym z publikowanym przez nią zdjęć pojawia się lawina komplementów. Trzeba przyznać, że tak oddani wielbiciele to skarb. Obecnie królową śląskich szlagierów obserwuje na Instagramie 118 tys. osób, co sprawia, że gwiazda regularnie publikuje nowe zdjęcia. Przy okazji stara się ich informować o tym, co aktualnie porabia. Największym zainteresowaniem cieszą się zdjęcia, do których pozuje w rozmaitych stylizacjach i bikini. Część internautów nie omieszka wówczas wspominać, że Teresa Werner wygląda jak nastolatka.

Reklama

Zobacz też: Ma 65 lat a wygląda jak nastolatka. Teresa Werner znów kusi w skąpym stroju

Teresa Werner: kariera

Instagram Post Rozwiń

Teresa Werner ma 65 lat i znajduje się w gronie najpopularniejszych gwiazd polskiej muzyki rozrywkowej. Na liście jej najbardziej znanych utworów znajdują się m.in. "Dała bym ci dała" czy "Serce gorące". Chociaż solową karierę zaczęła dość późno, na koncie ma obecnie ponad sześć albumów i kilkadziesiąt teledysków. We wrześniu premierę miał jej teledysk do utworu "Do mnie wróć". Fani cenią nie tylko twórczość Werner, ale i jej optymistyczne nastawienie do świata.

Zobacz też:

Teresa Werner sporo odsłoniła. Odważne zdjęcie królowej śląskich szlagierów

Tak wygląda dziś Teresa Werner. Ma ponad 60 lat i ciało nastolatki

Teresa Werner pokazała nowe zdjęcie. Fani oczarowani. "Zjawiskowe"

Instagram Post Rozwiń

Teresa Werner postanowiła podzielić się z fanami nowym zdjęciem. Uwagę zwracają przede wszystkim perfekcyjnie zrobione smoky eyes. Werner lubi ten klasyczny makijaż, dlatego często możemy ją w nim zobaczyć. Dobrała do niego szminkę w odcieniu nude. Całość idealnie uzupełnia złota biżuteria - kolczyki w kształcie koła i masywny naszyjnik.

Pod postem posypały się komplementy.

"Rewelacyjne zdjęcie",

"Królowa",

"Ślicznie jak zawsze",

"Więcej niż zjawiskowe zdjęcie",

"Wygląda pani zjawiskowo"

-komplementowali fani.

Jeden z internautów przyznał jednak: "Super, tylko trochę smutno, uśmiechniętego dnia". Zgadzacie się z nim?

***