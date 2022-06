Tak wygląda dziś Teresa Werner. 64 lata i ciało nastolatki!

Teresa Werner to jedna z najpopularniejszych polskich gwiazd muzyki rozrywkowej. Choć solową karierę rozpoczęła stosunkowo późno, to na koncie ma dziś sześć albumów i kilkadziesiąt teledysków. Fani uwielbiają jej twórczość, ale także pozytywne nastawienie do świata i aktywność w mediach społecznościowych. Wokalistka zachwyca także perfekcyjnym i młodym wyglądem!

Zdjęcie Teresa Werner skończyła 64 lata i zachwyca formą! / Adam Jankowski / Reporter