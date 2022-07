Tina Louise to australijska modelka i influencerka, znana także przed laty ze związku z gwiazdą "Beverly Hills 90210", aktorem Brianem Austinem Greenem. Seksowna blondynka i fanka tatuaży na koncie kilka okładek, m.in. dla magazynu Maxim oraz Zoo Weekly, a w wieku 25 lat otrzymała tytuł Najgorętszej Australijskiej Modelki Bikini. Obserwując działalność Tiny w sieci śmiało można odnieść wrażenie, że robi wszystko, by udowodnić, że zasłużyła na to miano.

Metamorfoza Danuty Martyniuk. Chudnie w oczach! Wczoraj na Instagramie modelki ukazało się zdjęcie, które rozgrzało jej fanów do czerwoności. Tina Louise pozuje na nim nad basenem, śmiało eksponując wyćwiczone pośladki. Modelka pozbyła się góry od stroju kąpielowego i opala się topless, korzystając z pięknej pogody i mocnego, meksykańskiego słońca.

Instagram Post

Jak się jednak okazało, seksowna fotka była zaledwie przedsmakiem tego, co modelka przygotowała dla swoich fanów.

Tina Louise pozuje w kuchni w samej bieliźnie. Fani piszą: "Aż brakuje tchu"

Dziś na Instagramie Tiny pojawiło się zdjęcie, które zachwyciło jej fanów. Modelka pozuje w kuchni w zmysłowej, niebieskiej bieliźnie w czerwone kwiaty i prezentuje jak zawsze idealną sylwetkę. Fani natychmiast zasypali celebrytkę komplementami:

- "Wyjdź za mnie", "Piękna", "Aż brakuje tchu", "Kocham Twoje ciało", "O mój Boże" - piszą zachwyceni fotką.

Instagram Post

A jak wam podoba się Tina w takiej "kuchennej" odsłonie?

