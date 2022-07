Tina Louise to australijska modelka i influencerka, ciesząca się sporą ppularnością na Instagramie. Seksowna blondynka działa także poza mediami społecznościowymi - ma na koncie kilka okładek, m.in. dla magazynu Maxim oraz Zoo Weekly, a w wieku 25 lat otrzymała tytuł Najgorętszej Australijskiej Modelki Bikini. Teraz mocno wytatuowana celebrytka robi wszystko, by udowodnić, że w pełni zasłużyła na to miano.

Jessica Alves pokazała się po operacji. Jej twarz jest zmasakrowana Tina Louise słynie z perfekcyjnej sylwetki, którą chętnie eksponuje w kusych strojach, a seksownymi fotkami regularnie dzieli się ze swoimi wielbicielami. Wczoraj wrzuciła zdjęcie, na którym pozuje w kobiecej, różowo-białej bieliźnie, a kilka dni wcześniej pochwaliła się odważną fotką z jacuzzi.

Instagram Post

Instagram Post

Teraz na Instagramie modelki pojawiło się zdjęcie, które rozgrzało jej fanów do czerwoności!

Tina Louise kusi fanów w seksownej bieliźnie!

Tina Louise wrzuciła właśnie na Instagrama fotkę w żółtym zestawie - seksownym staniku i majtkach z falbanką. Modelka pozuje przy oknie prezentując swoją wyćwiczoną sylwetkę i liczne tatuaże.

- "Seksowna", "Absolutnie niesamowita", "Piękna bikini girl" - piszą fani, zachwycając się fotką.

Faktycznie robi wrażenie?

Instagram Post

