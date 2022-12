Tina Louise kusi fanów w stroju ogrodniczki. Bardzo seksownym!

Tina Louise to atrakcyjna blondynka, której popularność przyniósł związek z gwiazdą "Beverly Hills 90210", aktorem Brianem Austinem Greenem, seksone, wytatuowane ciało i skłonności do śmiałego eksponowania go w sieci.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski nie wybierają się do Zakopanego. Jak spędzą sylwestra? Tina, którą na Instagramie obserwuje już ponad 2,6 miliona fanów karierę zaczęła od kilku okładek, m.in. magazynu Maxim oraz Zoo Weekly, a w wieku 25 lat otrzymała tytuł Najgorętszej Australijskiej Modelki Bikini. Dziś modelka i influencerka ma 41 lat i wciąż zachwyca formą i perfekcyjną figurą

Tina chętnie chwali się swoimi wdziękami na Instagramie i regularnie dzieli się z fanami fotkami w zmysłowej bieliźnie czy kusych strojach bikini. Ostatnio zaskoczyła wielbicieli sesją w... stroju ogrodniczki.

Tina Louise kusi fanów w stroju ogrodniczki. Ale kształty!

Tina Louise najlepiej czuje się w mocno roznegliżowanych sesjach - nie dziwi więc strój, który postanowiła założyć do ogrodu. Modelka i influencerka zdecydowała się na (a jakże!) kremowo-żółty strój bikini, do którego dobrała słomkowy kapelusz. Co na to fani? Momentalnie zasypali ją komplementami:

- "Gorąca", "Australijska Sofia Loren", "Przepiękna", "Nieziemska dziewczyna", "Niesamowity widok" - piszą.

A jak wam podoba się taka ogrodniczka?

