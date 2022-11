Tina Louise to australijska modelka oraz influencerka, której popularność przyniósł związek z gwiazdą "Beverly Hills 90210", aktorem Brianem Austinem Greenem. Tina, która w wieku 25 lat otrzymała tytuł Najgorętszej Australijskiej Modelki Bikini, a później pozowała m.in. dla magazynu Maxim oraz Zoo Weekly, dziś działa głównie na Instagramie, gdzie obserwuje ją już ponad 2,6 miliona fanów!

Tina Louise, fanka tatuaży i odważnych fotek, chętnie dzieli się z nimi zdjęciami i filmikami w kusych strojach bikini lub seksownej bieliźnie. 41-letnia dziś modelka może się pochwalić perfekcyjną figurą, którą ochoczo eksponuje, a jej wielbiciele regularnie zasypują ją komplementami. Teraz dała im kolejny powód do zachwytu!

Tina Louise kusi fanów odważną fotką. Ale kształty!

Tina Louise pochwaliła się właśnie nową fotką, która rozgrzała fanów do czerwoności! Modelka i influencerka pozuje na niej w zielonej, seksownej bieliźnie, prężąc się na łóżku i kusząc wielbicieli obfitym biustem. Ci zareagowali natychmiast i pewnie zasypaliby ją komplementami, gdyby nie to, że pod fotką Tina spytała ich... czy lubią pikle. Zamiast komplementów posypały się więc odpowiedzi na to oryginalne pytanie, ale część fanów wplotła w nie słowa zachwytu nad nową sesją Tiny. A jak wam podoba się modelka w takim wydaniu?

