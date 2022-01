Książę Andrzej i jego życie - wdzięczny temat dla brytyjskiej prasy

Książę Andrzej i jego życie osobiste są ciekawym tematem dla mediów od lat. Nie tylko teraz, gdy mierzy się z wymiarem sprawiedliwości w sprawie Virginii Giuffre.

Co będzie dalej z księciem Andrzejem? Ujawniono ugodę w sprawie o molestowanie! W przeszłości postępowanie syna królowej Elżbiety II również było głośno komentowane przez opinię publiczną.

Jego ślub, a następnie rozwód z Sarah Ferguson, a także romanse i problemy finansowe niezwykle interesowały poddanych.



Przy okazji obecnego skandalu media ponownie przypominają sobie o różnych, ciekawych sprawach, które miały związek z Andrzejem.



Właśnie wyszło na jaw, że książę przejawiał swego czasu dość nietypowe hobby.



Tajemnica sypialni księcia Andrzeja. Zaskakujące fakty

Brytyjska stacja telewizyjna ITV wyemitowała dokument "Ghislaine, książę Andrzej i pedofil". Szokujący materiał odsłaniał nie tylko kulisy znajomości księcia Andrzeja z Jeffreyem Epsteinem i Ghislaine Maxwell, którzy także są zamieszani w aferę z molestowaniem osób nieletnich, ale także wyjawiono do tej pory nieznane fakty o synu królowej Elżbiety II.



Okazuje się, że książę Andrzej w swojej sypialni trzymał około 50-60 pluszowych zabawek, które zajmowały królewskie łoże księcia. Sekret księcia wyjawił w dokumencie inspektor ochrony Paul Rage, który miał dostęp do pokojów zajmowanych przez księcia.



"Jeśli gosposie nie ułożyły misiów we właściwym porządku, to krzyczał" - wyjawił Paul, mówiąc o dziwacznych zachowaniach księcia Andrzeja.



Powstała nawet instrukcja dla osób pracujących w pałacu, w tym dla sprzątaczek, by z maskotkami postępować w taki sposób, aby nie rozzłościć księcia:



"Kiedy książę zostaje na noc, umieść jednego małego pluszowego misia i odwróconą ku dołowi poduszkę na łóżku. Podczas ścielenia łóżka, umieść misia i poduszkę obok misia po lewej stronie z założonymi naszyjnikami" - brzmią słowa instrukcji.



Zdjęcie Książę Andrzej mierzy się obecnie z problemami w sprawie molestowania Virginii Giuffre / Christopher Furlong / Getty Images

książę Andrzej skomentował sytuację

W 2010 roku sam książę Andrzej skomentował swoje zamiłowanie do pluszaków, ale nikt wówczas nie wiedział, jaki rozmiar ma jego specyficzna kolekcja:



"Zawsze zbierałem pluszowe misie. Wszędzie, gdzie tylko powędrowałem, będąc w marynarce wojennej, kupowałem małego pluszowego misia, więc mam kolekcję z całego świata" - powiedział książę Andrzej w rozmowie z "Daily Beast" w 2010 roku.



Jednak to, jak Andrzej traktował ową kolekcję i jak spora ona jest, wyszło na jaw dopiero teraz. Przy okazji skandalu i wciąż pojawiających się nowych faktów w sprawie Virginii Giuffre, zamiłowanie księcia do pluszowych zabawek wydaje się jeszcze bardziej zaskakujące i dziwaczne.

Zdjęcie Rodzina królewska mierzy się z kolejnym kryzysem wywołanym przez księcia Andrzeja / James Devaney / Contributor / Getty Images