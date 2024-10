Trudny powrót do pełnienia obowiązków. Księżna Kate okazała wsparcie i empatię

2024 rok od początku był niezwykle trudny dla księżnej Kate i jej najbliższej rodziny. Zmagała się ona z chorobą nowotworową, ale we wrześniu z sukcesem zakończyła cały proces leczenia, a wiadomość o tym obiegła cały kraj.

Wszyscy, którzy śledzili historię księżnej Kate z niecierpliwością czekali na jej pełny powrót do pracy. Stało się to z początkiem października, gdy księżna Kate spotkała się w Zamku Windsor z młodą fotografką także zmagającą się z chorobą.

Tym razem Kate podkreśliła swój powrót do pracy poprzez pierwsze oficjalne wyjście wraz z księciem Williamem . Powód był niezwykle ważny i delikatny. Książęca para odbyła wizytę w Southport, gdzie spotkała się z pogrążonymi w żałobie rodzinami trójki dzieci, które w lipcu w tragiczny sposób odeszły.

Według źródeł królewskich, postanowiła dołączyć do księcia Williama, aby okazać "wsparcie, empatię i współczucie lokalnej społeczności". To postawa, którą Kate reprezentuje przez cały czas pełnienia swojej pracy dla rodziny królewskiej i taki powód powrotu do oficjalnych wystąpień nikogo nie dziwi.