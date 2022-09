Tori Spelling i Jennie Garth były w latach 90. gwiazdami serialu "Beverly Hills 90210". Później ich kariery potoczyły się dość podobnie - obie regularnie pojawiały się na planach filmów i seriali, ale nie były to produkcje najwyższych lotów. Kilka lat temu ponownie spotkały się na planie i jeszcze raz wcieliły w role Donny i Kelly w "BH90210".

Tina Louise znów kusi fanów pośladkami!

"Doda. 12 kroków do miłości": Rycerz na koniu i czułe spotkanie

Demi Rose wije się na pomoście w gorsecie. Fani oniemieli

Kylie Jenner kusi dekoltem. Pokazała gorące zdjęcia Życie prywatne aktorek obfitowało w nagłe zwroty akcji. Jennie Garth jest dwukrotną rozwódką, ale ostatecznie znalazła szczęście u boku Dave’a Abramsa. Ze związku z byłym mężem, Peterem Facinellim ma trzy córki.

Tori Spelling jest mamą piątki pociech, które są owocem jej małżeństwa z Deanem McDermottem. Para miała swoje wzloty i upadki, ale niestety, wszystko wskazuje na to, że nie udało się im pokonać problemów i Tori złożyła papiery o rozwód. Jej mąż przekonuje natomiast, że chce ratować małżeństwo i jest w trakcie terapii.

Reklama

Na szczęście Tori i Jennie mogą liczyć na swoją przyjaźń. Aktorki spędzają ze sobą mnóstwo czasu, tym bardziej, że prowadzą razem podcast "90210MG", w którym zdradzają mnóstwo nieznanych faktów z czasów, gdy serial, w którym grały był hitem na całym świecie.

Instagram Post Rozwiń

Zobacz również: Shannen Doherty na zakupach z mamą. Wygląda kwitnąco!

Tori Spelling i Jennie Garth pozują razem na ściance!

Tori Spelling i Jennie Garth pojawiły się razem na iHeartRadio Music Festival w Las Vegas i pozowały do wspólnych zdjęć. To, co zwróciło uwagę fanów, to podobne stroje aktorek. Jennie zdecydowała się na czarny zestaw, składający się ze spodni dzwonów i góry z głębokim dekoltem, a Tori wybrała obcisłą sukienkę do połowy łydki. Stroje aktorek uszyte były z tego samego materiału.

Zdjęcie Tori Spelling i Jennie Garth razem na ściance / Ronda Churchill / East News

Zdjęcie Tori Spelling na festiwalu w Las Vegas / Ronda Churchill / East News

Większość fanów doceniła stylizację aktorek, choć trzeba przyznać, że więcej komplementów zebrała 50-letnia Jennie Garth. Fani zachwycają się jej szczupłą sylwetką i młodym wyglądem, doceniając, że nie przesadza z medycyną estetyczną. Według sporej części fanów, młodsza od niej Tori powinna już przystopować z zabiegami. My jednak uważamy, że obie wciąż wyglądają świetnie, prawda?

Zdjęcie Tori Spelling i Jennie Garth przyjaźnią się od lat / Everett Collection / Everett Collection/EAST NEWS / East News

Zobacz również:

Michał Wiśniewski będzie po raz szósty ojcem? Sypią się gratulacje

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Zdanowicz pomiędzy wersami": Historia Wonderfull - dziewczyny, która uciekła ze Sierra Leone INTERIA.PL