Transpłciowość w kinie: Eddie Redmayne żałuje roli transpłciowej kobiety

Uważam, że cispłciowi mężczyźni grający transpłciowe kobiety mają bezpośredni związek z przemocą wobec transpłciowych kobiet. Moim zdaniem, jednym z powodów, dla których mężczyźni zabijają - ze strachu, że inni mężczyźni pomyślą, że są gejami za bycie z transpłciowymi kobietami - jest to, że przyjaciele, których się boją, znają tylko transpłciowe kobiety z mediów... a osoby grające transpłciowe kobiety to mężczyźni, których znają (z telewizji). Tak się nie dzieje, gdy kobieta trans gra kobietę trans. Kiedy widzisz te kobiety poza ekranem nadal jako kobiety, całkowicie niweczy to przekonanie, że są w jakiś sposób mężczyznami w przebraniu.

transpłciowa aktorka Jen Richards