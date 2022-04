Urszula Kasprzak to znana polska artystka, autorka takich przebojów jak "Konik na biegunach" czy "Dmuchawce, latawce, wiatr". Piosenkarka często śpiewa o miłości, jednak jej życie osobiste wydaje się niezwykle stabilne.

W 1992 roku artystka wyszła za mąż za Stanisława Zybowskiego, a owocem ich związku jest syn Piotr. W 2001 roku mąż piosenkarki przegrał walkę z chorobą. Wraz ze śmiercią pierwszego męża świat wokalistki legł w gruzach. Dziś jednak znów jest szczęśliwa.

Urszula o związku z młodszym partnerem

Kiedy Urszula pogrążyła się w żałobie z pomocą przyszedł jej członek zespołu technicznego Tomasz Kujawski. "Znał Staszka i był świadkiem naszej miłości. A po jego śmierci pierwszy podał mi pomocną dłoń. Był może zagubiony, miał jednak w sobie ogromne pokłady dobroci, co mu zostało do dziś" - powiedziała Urszula w rozmowie z Elżbietą Pawełek.

"Ula nie dawała sobie rady po stracie męża, mogła zaprzepaścić swoją karierę... Wybrała wariant, żeby się ocalić" - stwierdził Kujawski na łamach "Vivy!". Wkrótce połączyło ich uczucie.

Tomasz Kujawski pochodzi z Libii, gdzie urodził się jako Samir Mohamed i mieszkał do trzeciego roku życia. W Polsce jako młodzieniec zaczął pracować w zespole Urszuli, zajmując się przede wszystkim nagłośnieniem.

"Jeszcze wytrzymuję to tempo"

Od początku związek piosenkarki był postrzegany dość kontrowersyjnie. Wszystko z uwagi na różnicę wieku, jaka dzieli partnerów. W swojej autobiografii Urszula wyznała, że mając 62 lata stara się nadążać za swoim młodszym o 20 lat mężem. Przyznała jednak, że nie jest to łatwe.

"Ze Staszkiem to było bardzo fajne, ale przy Tomku... powoli mnie to już przeraża. Powoli. Ale jeszcze wytrzymuję to tempo, nadążam za zmianami. I wciąż jest to dla mnie przyjemne" - można przeczytać w jej autobiografii "Urszula".

