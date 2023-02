Victoria Beckham chwali się zdjęciem Pameli Anderson. Ale duet!

Donna D'Errico znów prowokuje fanów. Pozuje w słynnym bikini!

Anna Świątczak nie jest zwolenniczką rodziny patchworkowej. "Trudno to poukładać" Victoria Beckham, która swoją karierę rozpoczęła od występów w najpopularniejszym girlsbandzie wszechczasów, Spice Girls od wielu lat skupia się na karierze projektantki i odnosi spektakularne sukcesy. Większość fanów zdążyła już nawet zapomnieć o muzycznym epizodzie gwiazdy i postrzega ją głównie jako ikonę stylu i kreatorkę mody.

Victoria Beckham idzie jak burza, a po jej kreacje regularnie sięgają największe światowe gwiazdy, z Evą Longorią czy Gigi Hadid na czele. Jej najnowsza współpraca to jednak prawdziwy hit - Victoria Beckham pochwaliła się zdjęciem Pameli Anderson w swojej zaskakującej sukni!

Victoria Beckham pochwaliła się zdjęciem Pameli Anderson. Ale współpraca!

Victoria Beckham zamieściła na Instagramie zdjęcie Pameli Anderson, pozującej w kreacji z jej najnowszej kolekcji:

#VBMuse PamelaAnderson ma na sobie stylizację 26 z kolekcji #VictoriaBeckham Wiosna Lato 2023 dla @WWD

- napisała.

Na zdjęciu widać Pamelę Anderson w oryginalnej, mocno wyciętej sukni, która podkreśliła jej perfekcyjną sylwetkę.

- "To jest niesamowite! Po tym, przez co przeszła, cieszę się, że pozwalasz jej prezentować Twoją piękną modę. To sposób na wzmocnienie", "Kobiety wspierają kobiety", "Pamela Anderson to ikona na zawsze. Kocham ją i kocham tę współpracę", "Pamela Anderson zasłużyła na to. Dobra robota" - piszą fani zachwyceni kreacją i tą zaskakującą współpracą.

