Pamela Anderson nie zwalnia tempa. Tuż po premierze głośnego dokumentu Netfliksa i autobiografii gwiazdy świat obiegła informacja o jej nowym projekcie. Jak donosi „The Hollywood Reporter”, aktorka niedługo wystąpi we własnym programie kulinarnym zatytułowanym „Pamela’s Cooking With Love”.

Ośmioodcinkowa seria zostanie nagrana w jej posiadłości w Vancouver. Aktorka wraz z cenionymi kucharzami zaprezentuje widzom przepisy na wegetariańskie dania. Program wyemituje kanadyjska sieć telewizyjna Food Network Canada.

Pamela Anderson wraca do telewizji! Będzie kolejny hit?

Wybór kuchni roślinnej jest zgoła oczywisty – Pamela Anderson od lat angażuje się w działania na rzecz ochrony zwierząt. Kilka lat temu głośno było o jej wizycie w Moskwie, podczas której apelowała do władz Rosji o zaprzestanie zabijania młodych fok grenlandzkich i wypuszczenie z oceanariów białuch arktycznych. Gwiazda „Słonecznego patrolu” objęła wówczas oficjalnie patronat nad samicą lamparta dalekowschodniego zamieszkującego jeden z rosyjskich parków narodowych. Dziki kot otrzymał imię słynnej aktorki.

Program o gotowaniu to niejedyny projekt, nad którym pracuje serialowa C.J. Parker. Latem mają ruszyć zdjęcia do drugiego sezonu reality show „Pamela’s Garden of Eden”.

- „Ikona ekranu Pamela Anderson porzuca hollywoodzkie życie, aby wrócić do korzeni na wybrzeżu wyspy Vancouver, gdzie rozpoczyna gruntowną renowację posiadłości swojej babci” – brzmi oficjalny opis produkcji. Daty premier obu programów nie zostały na razie ujawnione.

W udostępnionym prasie oświadczeniu Anderson ujawniła, że na potrzeby nadchodzącej kulinarnej serii podjęła współpracę z kanadyjską firmą produkcyjną Corus Studios specjalizującą się m.in. w dokumentach i programach edukacyjnych.

- „Tworzenie eleganckich i przyjaznych przestrzeni, które inspirują do współczucia, prowadzenia spokojnego życia i dbania o środowisko, zawsze było dla mnie ważne. Wraz z Corus Studios wyznaczyliśmy bliskie nam cele. Jestem pewna, że będą wspaniałym partnerem, który pomoże mi urzeczywistnić moją wizję” – zaznaczyła aktorka.

