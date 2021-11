Weronika Rosati pokazała mamę! Wygląda fenomenalnie

Weronika Rosati jest szczęśliwą mamą prawie 4-letniej Elizabeth, która jest jej wielką życiową radością. Często w swoich mediach społecznościowych gwiazda chwali się zdjęciami z córka, ale tym razem zaskoczyła fanów i podzieliła się fotografią ze słynną mamą.

Teresa Rosati jest niezwykle dumna z córki, która doskonale radzi sobie zarówno na polu zawodowym, jak i jako mama. Chętnie pomaga Weronice w opiece nad Elizabeth, którą aktorka wychowuje samodzielnie.



Tym razem gwiazda postanowiła podzielić się z internautami zdjęciem właśnie z ukochaną mamą. Panie pozują do lustra i wyglądają raczej jak siostry, niż jak matka z córką.



"Ten moment kiedy Ela śpi i możemy zrobić sobie pierwsze selfie od dawna" - napisała żartobliwie Weronika Rosati pod zdjęciem.

Reklama

Fani nie szczędzili komplementów paniom, które zachwycają urodą, ale także internauci docenili więź jaka je łączy, co jest po prostu wzruszające.



"Masz piękną mamę , dałabym wiele aby swoją jeszcze raz przytulić", "Widać że dla mamy jesteś całym światem", "To są wasze bezcenne chwile. Fajnie wyglądacie, to jest słodkie" - pisali fani w komentarzach.



Instagram Post

Instagram Post

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Love Island #NEWS", odc. 6 POLSAT GO

***

Zobacz również:



Dorota Gardias odebrała wyniki badań. Gwiazda TVN ujawniła, co z jej zdrowiem!





Dominika Figurska i Michał Chorosiński na premierze filmu "Nędzarz i Madame". Kompletnie odmienieni!

***

Więcej inspirujących materiałów o gwiazdach, modzie i stylu życia znajdziesz na naszym Instagramie!