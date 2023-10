Kate i William przechodzą kryzys?

Życie i styl Przez osiemnaście lat życie księżniczki było owiane tajemnicą. Teraz mówi się o “Eleonoromanii” Do 2019 roku Kate i William uchodzili za małżeństwo idealne. Wszystko zmieniło się pod medialnych doniesieniach dotyczących dopuszczenia się zdrady przez Williama.

Media zaczęły się rozpisywać o domniemanym romansie księcia z przyjaciółką żony - Rose Hanbury. Plotki nigdy nie zostały potwierdzone, a następca tronu szybko wydał oświadczenie, w którym zagroził tabloidom konsekwencjami prawnymi. Mimo to co pewien czas pojawiają się informacje o rzekomym kryzysie w małżeństwie książęcej pary. Plotkowano nawet, że William ma nieślubne dziecko z kochanką.

Rose Hanbury za sprawą ślubu z o 24 lata starszym markizem Davidem Cholmondeleyem często pojawiała się wśród brytyjskiej elity. Plotki dotyczące romansu miały jednak doprowadzić do zerwania kontaktu z Kate. Ich przyjaźń miała zakończyć się natychmiastowo. Nie oznacza to jednak, że Rose całkowicie zniknęła z życia royalsów. Była widziana m.in. na koronacji króla Karola III.

Książę William ma romans z Rose Hanbury?

Medialne doniesienie wskazują, że William miał nawiązać bliższe relacje z Rose, gdy jego żona była w trzeciej ciąży. Romans miał trwać aż do momentu pojawienia się pierwszych medialnych publikacji.

Zdjęcie Do 2019 roku Kate i William uchodzili za małżeństwo idealne. / Tim Rooke/Shutterstock / East News

Hiszpański serwis Marca postanowił zwrócić uwagę na podobieństwo w miłosnych historiach ojca oraz syna. Książę i markiza nadal mają mieć kontakt i urządzać sobie potajemne schadzki. "Książę William popełnia te same błędy, co jego ojciec. Plotki sugerują, że był zakochany w Rose przez wiele lat, ale ostatecznie zdecydował się poślubić Kate Middleton. Podobnie było w przypadku miłości jego ojca do Kamili Parker Bowles, która w tamtym czasie również była mężatką. Jeśli wszystkie te spekulacje okażą się prawdziwe, oznacza to, że Kate Middleton odgrywa rolę bardzo podobną do księżnej Diany" - podaje tabloid.

