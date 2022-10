Za zwycięstwo w "RuPaul's Secret Celebrity Drag Race" AJ McLean otrzymał 100 tys. dolarów nagrody. Tę kwotę przekazał swojej organizacji charytatywnej, Trans LifeLine - jest to telefon zaufania dla osób transpłciowych.

Michał Wiśniewski zostanie ojcem po raz szósty!

Khloe Kardashian zachwyciła stylizacją. Internauci zasypali ją komplementami

Katarzyna Cichopek postawiła na krótką sukienkę. Na reakcje fanów nie trzeba było długo czekać

Zaskakujący werdykt i wzruszające podziękowania. Niestety, musieli pożegnać się z programem. "Taniec z gwiazdami" W drugiej edycji "RuPaul’s Secret Celebrity Drag Race" wzięło udział dziewięcioro gwiazd. Skrywały się one jednak pod pseudonimami. Tajemniczości dodawały im też ekstrawaganckie kostiumy i charakteryzacje. Uczestnicy wykonywali piosenki innych artystów, poruszając ustami do playbacku. Dopiero, gdy ogłaszano zwycięzcę programu, widzowie dowiedzieli się, że postać sceniczną o nazwie Poppy Love stworzył AJ McLean.

Instagram Post Rozwiń

Zobacz również: Anna Wendzikowska uderza w TVN... batatami. "Zostałam zrobiona w ch**a"

Wokalista Backstreet Boys udzielił ślubu homoseksualnym przyjaciołom. Tak wspiera LGBT

Gwiazdor Backstreet Boys od lat wspiera społeczność LGBT. Udzielił nawet ślubu swoim dwóm homoseksualnym przyjaciołom. Jak mówił mediom, wziął udział w "RuPaul’s Secret Celebrity Drag Race", by zainspirować swoje dwie córki, 9-letnią Elliott i 5-letnią Lyric, do tego, by nie bały się wyrażać swojego prawdziwego "ja". Deklaruje, że będzie je wspierał bez względu na to, jaką drogę życiową obiorą.

Reklama

Udział w telewizyjnym show jest dla McLeana tylko przerywnikiem w światowym tournee, jakie w tym roku rozpoczęła grupa Backstreet Boys. 29 października słynny boysband wystąpi z koncertem w Krakowie.

Zobacz również:

Dawid Ozdoba nie żyje. Tancerz i zawodnik MMA miał 45 lat