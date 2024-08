Wychodzą na jaw kulisy rozstania Jennifer Lopez i Bena Afflecka. Zaskoczenie?

Jennifer Lopez 20 sierpnia złożyła pozew rozwodowy po dwóch latach wyśnionego, bajkowego małżeństwa. Nic dziwnego, że wszyscy, którzy śledzili to małżeństwo są ciekawi tego, co dzieje się za kulisami, a wygląda na to, że dzieje się całkiem sporo.