Wydała majątek, by wyglądać jak Pamela Anderson!

Gwiazdy

Marcela Iglesias to wielka fanka Pameli Anderson, która robi wszystko, by upodobnić się do swojej idolki. Kobieta wydała już 70 000 funtów, zmieniając się w "żywą lalkę Barbie". Teraz zdecydowała się na operację biustu, by jeszcze bardziej przypominać słynną ratowniczkę z Miami. Przyznaje, że jest zachwycona swoim nowym wyglądem!

Marcela Iglesias zakochała się w Pameli Anderson już jako nastolatka. Dziś robi wszystko, by wyglądać jak jej idolka