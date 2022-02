"Oszust z Tindera": Simon Leviev komentuje

Bestsellery Empiku 2021: Gwiazdy odpowiadają na apel Maty Niedawno na popularnej platformie streamingowej odbyła się premiera filmu "Oszust z Tindera". Dokument prezentuje historię Simona Levieva, a tak właściwie Shimona Hayuta. Mężczyzna przez lata podszywał się pod syna miliardera Leva Levieva i pod fałszywą tożsamością umawiał się z kobietami poprzez serwis randkowy. Następnie wyłudzał pieniądze od swoich partnerek, pozorując zagrożenie własnego życia lub porwania. Simon Leviev miał w ten sposób zdobyć nawet 10 milionów dolarów.

Okazuje się, że nie jest to pierwszy zatarg z prawem, jaki mężczyzna ma na swoim koncie. Wcześniej, jak podaje brytyjski "The Sun", miał zostać skazany na 18 miesięcy więzienia przez izraelski sąd. Zarzucono mu fałszerstwo, oszustwa finansowe i kradzieże. Mężczyzna wyszedł na wolność w 2019 roku dzięki dobremu sprawowaniu. Simon Leviev ma także na swoim koncie dwuletnią odsiadkę w fińskim więzieniu.



Jeśli byłbym oszustem, to czemu pojawiłem się w filmie Netflixa? Przecież powinni mnie aresztować jeszcze w trakcie zdjęć. Najwyższy czas, aby kobiety zaczęły mówić prawdę. Nie możesz dać im całego świata, więc próbują zamienić twój w piekło. poinformował Leviev



Simon Leviev nie przyznaje się jednak do zarzutów, jakoby wyłudzał pieniądze od kobiet. Według niego samego nie jest on oszustem, a wręcz ofiarą. Mężczyzna uważa, że kobiety opowiadające o jego poczynaniach nie mówiły w pełni prawdy. Jednak medialny szum nie przeszkadza mu w planowaniu dalszej kariery. Podobno mężczyzna marzy o zdobyciu sławy w Hollywood.



"Oszust z Tindera": Simon Leviev marzy o Hollywood

Simon Leviev nie wycofał się z życia medialnego po premierze dokumentu "Oszust z Tindera". Jednak jego konto na popularnym serwisie randkowym przestało być aktywne. Mężczyzna najwyraźniej nie potrzebuje już aplikacji do robienia kariery. Ma on w planach przedstawienie własnej wersji historii, dzięki wydaniu książki. Sławny "oszust z Tindera" chce również prowadzić podcast randkowy, w którym będzie doradzał innym mężczyznom, jak zdobywać kobiety.

Mężczyzna podobno poczynił już pierwsze kroki, by rozpocząć swoją karierę w Hollywood i podpisał kontrakt z menadżerką gwiazd, Giną Rodriguez. Simon Leviev chciałby wystąpić w jednym z randkowych reality show.



