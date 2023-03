Ile lat ma Linda Evans? Zasłynęła rolą Krystle Carrington

Linda Evans urodziła się w 1942 roku w Hartford. Niedługo po jej narodzinach rodzina przeprowadziła się do Hollywood, gdzie dorastała przyszła aktorka. Swoją karierę rozpoczęła od udziału w spotach reklamowych. W wieku 18 lat Linda Evans zapisała na swoim koncie debiut w sitcomie "Bachelor Father".

Mimo iż aktorka wielokrotnie pojawiała się na dużym ekranie, największą rozpoznawalność przyniosła jej rola Krystle Carrington w "Dynastii". W emitowanej w latach 1981 - 1989 operze mydlanej Linda Evans zagrała żonę bogatego oraz wpływowego magnata naftowego, Blake’a Carringtona. Rola sprawiła, że Linda Evans stała się prawdziwą ikoną stylu oraz luksusu lat 80.

"Nigdy nie przeszkadzało mi to, że kojarzą mnie głównie z rodziną Carringtonów. Prawdę mówiąc, zawsze marzyłam o roli Krystle. Polubiłam tę postać od samego początku. Dzięki tej roli zdobyłam olbrzymie doświadczenie zawodowe i przeżyłam rzeczy, o których wcześniej nie mogłam nawet śnić" - mówiła Linda Evans w jednym z wywiadów, którego udzieliła w Polsce w 1993 roku. "Dynastia" biła w Polsce prawdziwe rekordy popularności. Co dziś robi odtwórczyni roli Krystle?

Krystle z "Dynastii" skończyła 80 lat. Oto jak dziś wygląda

Linda Evans dołączyła do obsady "Dynastii" w 1980 roku. Zbliżała się wówczas do 40., co przez wielu uważane było za wadę. Wkrótce jednak aktorka pokazała, jak dalekie od prawdy są krytyczne komentarze wymierzone w jej stronę. "Sprawiła, że dojrzałość jest sexy" - głosiły tytuły gazet, a całe rzesze kobiet udały się do fryzjera, aby "zrobić się na Krystle".

Za rolę w serialu począwszy od 1982 roku przez pięć kolejnych lat Lindę Evans nominowano do Złotego Globu. Statuetkę zdobyła raz, przy okazji pierwszej z nominacji.

Grała Krystle Carrington w kultowym serialu "Dynastia". Tak się zmieniła

Wraz z zakończeniem zdjęć do kultowej "Dynastii" o Lindzie Evans zrobiło się nieco ciszej. Po latach okazało się, że w tym czasie aktorka zmagała się z depresją po tym, jak u jej dwóch sióstr oraz przyjaciółki zdiagnozowano poważne choroby. "Załamałam się i musiałam stoczyć walkę o siebie. Droga była wyboista, ale w końcu wyszłam na prostą" - mówiła. Aktorka musiała również stawić czoła chorobie kręgosłupa. W 2017 roku poddała się laserowej operacji oraz kuracji lekarstwami, po której wypadły jej włosy. "Cóż, parę lat i odrosną. To, co widzicie, to peruka" - mówiła wówczas. "Ludzie w moim wieku mają jeszcze mnóstwo do zdziałania. Nie oddałabym mojej wiedzy i mądrości za gładką twarz i zwarte ciało" - dodawała.

W listopadzie 2022 roku przypadły okrągłe urodziny aktorki. Linda Evans ma dziś 80 lat, nieprzerwanie zachwycając niebywałą elegancją oraz nieprzeciętnym stylem. Co więcej, niemal nie zmieniła się od czasów, gdy grała w kultowym serialu.

