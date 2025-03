Zakochana Gwen Stefani pozuje z mężem na ściance. Wygląda coraz młodziej?

W listopadzie 2024 roku Gwen wydała swój czwarty, solowy krążek "Bouquet", który jest wyznaniem miłości do męża. Każda piosenka opowiada o konkretnym etapie związku wokalistki i emocjach, które jej wtedy towarzyszyły. Gwiazda zadedykowała też jeden utwór swojemu byłemu, ale raczej nie przypadł mu on do gustu. Gwen śpiewa w nim, że Gavin jest już na na szczęście "problemem kogoś innego", a ona może cieszyć się nowym związkiem.

Gwen Stefani pojawiła się na imprezie w czarnej, krótkiej, koronkowej sukience, do której dobrała wysokie kowbojki i czarne kabaretki. Jak przystało na Gwen, dopełnieniem stylizacji była bogata biżuteria i mocny makijaż z czerwonymi ustami na czele. Uwagę fanów zwrócił jednak głównie młody wygląd gwiazdy - wokalistka No Doubt skończy w tym roku 56 lat, ale patrząc na jej spektakularną formę, naprawdę trudno w to uwierzyć. Wielbiciele Gwen zastanawiają się, czy za jej wyglądem stoi żywieniowy reżim i codzienna aktywność fizyczna (Gwen ćwiczy nawet kilka godzin dziennie) czy nowa, szczęśliwa miłość. Jedno jest pewne - to działa!