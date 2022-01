Sandra Kubicka i Aleksander Baron ujawnili swój związek jesienią 2021 roku. Wcześniej unikali odpowiedzi na pytanie czy są parą, a modelka zarzekała się wręcz, że łączy ją z muzykiem Afromental tylko przyjaźń. Fani zaczęli jednak łączyć fakty i szybko zauważyli, że Kubicka pojawiła się na na Instastories w koszulce Barona oraz biżuterii jego byłej dziewczyny, Kasi Nast, z którą utrzymuje on wciąż bardzo przyjazne stosunki. Baron wystąpił natomiast na planie "The Voice of Poland" w koszuli z kolekcji, którą Sandra stworzyła współpracując z jedną z marek odzieżowych. Modelka wspominała także, że w jej życiu pojawił się wreszcie "dojrzały" mężczyzna, a nawet napisała na Instagramie, że "życzy każdemu takiej pięknej, dojrzałej i spokojnej miłości, jaką odnalazła".

W końcu zakochani przestali ukrywać swoją miłość, a w mediach społecznościowych zaroiło się od ich wspólnych zdjęć. W październiku muzyk opublikował na Instagramie fotkę, na której pozuje z ukochaną, gryząc ją w twarz i trzymając ją za biust. Pod zdjęciem napisał:

Bonnie and Clyde. Tak wygląda szczęście, przyjaźń, radość, pasja, spokój, miłość. Dziękuję, że Jesteś

Sandra odwdzięczyła mu się zdecydowanie dłuższym wpisem, w którym wyznała, że od dłuższego czasu jest szczęśliwsza i spokojniejsza niż kiedykolwiek wcześniej.



Alek jest najcudowniejszym mężczyzną jakiego w życiu poznałam. Fascynuje mnie każdego dnia. Rozmawiamy godzinami na wszystkie tematy i codziennie się śmiejemy. Uczę się od niego i doświadczam nowego. To było moje marzenie, aby być z tak inteligentnym mężczyzną. Jest również bardzo wrażliwy... dready i muzyka rockowa to wizerunek, ale jego delikatne i ciepłe serce to coś czego nie wszyscy maja szansę doświadczyć. Otwiera się dla nielicznych. Dziękuję kochanie, że dałeś mi tę szansę. Jestem ogromną szczęściarą, że mogę budzić się codziennie obok Ciebie. Pierwszy raz czuję, że jestem w dojrzałym związku, gdzie nie ma żadnej kłótni, zazdrości, rywalizacji. Jest tylko miłość, szacunek i szczerość. Dbamy o siebie i swoje uczucia. Alek dodał mi na nowo pewności siebie, którą ludzie mi odebrali… sprawił, że znów czuję się piękna. Połączyło nas wiele, ale głównie wspólna perspektywa na życie. Jesteśmy kompatybilni i to jest dla nas najważniejsze. Przesyłam Wam wszystkim mnóstwo miłości i dobrej energii. Dziękuję naszym bliskim przyjaciołom i rodzinie, że nie dali się sprowokować. Z resztą sobie poradzimy

- napisała na Instagramie pod filmikiem, na którym widać jak wraz z muzykiem śmieje się, odpoczywa na wakacjach i leniuchuje w łóżku.



Sandra Kubicka promienieje przy Baronie. "Życie jest prostsze z tobą, bratnia duszo"

Mijają miesiące, a uczucie między modelką i muzykiem jest coraz mocniejsze. Sandra Kubicka na bieżąco wrzuca na Instagrama zdjęcia z ukochanym, przy którym promienieje i pięknieje w oczach. Zakochani wspólnie podróżują, pojawiają się na ściankach, Sandra towarzyszyła Baronowi podczas nagrań programu "The Voice of Poland", a on zaprosił ją ostatnio na romantyczną randkę i zabrał na ostrygi.

Nic dziwnego, że zakochana i szczęśliwa Sandra Kubicka wrzuciła właśnie fotkę, na której pozuje rozmarzona i przytulona do muzyka, a pod nią zamieściła jedno, wiele mówiące zdanie:





Life is easier with you, soulmate. #yingyang

Zazdrościcie im takiej miłości? Myślicie, że skończy się ślubem?





Sandra Kubicka i Alek Baron są od wielu miesięcy szczęśliwie zakochani

