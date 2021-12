Żora Korolyov nie żyje - Isis Gee przerywa milczenie

Wiadomość o śmierci tancerza i choreografa, Żory Korolyova wstrząsnęła mediami. Nikt nie mógł uwierzyć w to, że wysportowany 34-latek zmarł tak nagle.

Nieoficjalnie mówi się, że przyczyną zgonu było zapalenie mięśnia sercowego. Tancerz, który zyskał sławę dzięki "Tańcu z Gwiazdami", zostawił 11-letnią córeczkę i pogrążoną w żałobie rodzinę.



Przyjaciele wciąż nie mogą uwierzyć w to, co się wydarzyło, a osoby, które znały Żorę, od wczoraj publikują zdjęcia z nim i poruszające wpisy.

Do tego grona dołączyła właśnie Isis Gee, z którą Żora tańczył w 2005 roku, zajmując 5. miejsce w programie. Isis Gee, a właściwie Tamara Gołębiowska to Amerykanka z polskimi korzeniami, która w 2004 roku zdecydowała się rozwijać w ojczyźnie swojej matki karierę.



Przeprowadziła się do Warszawy i za sprawą albumu "Hidden Treasure" zyskała popularność. Występ w "Tańcu z Gwiazdami" rok później tylko sprawił, że Isis stała się jeszcze bardziej rozpoznawalna.



Na tanecznym parkiecie towarzyszył jej właśnie Żora Korolyov. Chociaz Isis Gee nie udziela się obecnie w mediach, śmierć byłego tanecznego partnera bardzo ją poruszyła. Na profilu gwiazdy pojawiło się ich wspólne zdjęcie i pożegnalne słowa dla przyjaciela:



"Jesteśmy zdruzgotani tragiczną wiadomością o naszym drogim przyjacielu Żorze Korolyovie. Nasze serca są złamane. Żora był człowiekiem uczciwym i żył z wielką miłością i pasją. Dotknął tak wielu istnień swoimi różnorodnymi darami i dzielił się nimi z wdziękiem i pokorą z otaczającym go światem. Moje najmilsze wspomnienia to Zora, który uczy mnie tańczyć i czas, który wszyscy spędziliśmy razem w Odessie z jego piękną rodziną. Razem się śmialiśmy.



Był niesamowitą osobą, niesamowitym nauczycielem tańca i partnerem, a ja często zastanawiam się nad tym, jak spędzaliśmy czas tańcząc w DWTS. Stał się dla mnie i mojego męża drogim przyjacielem i będzie nam go bardzo brakować. Przesyłamy naszą najgłębszą miłość, światło i modlitwy do całej Rodziny Żory. Niebo właśnie otrzymało pięknego, tańczącego Anioła - napisała Isis Gee.



