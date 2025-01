Księżna Kate przyszła na świat 9 stycznia 1982 roku. Jeszcze wtedy nikt nie wiedział, jaka czeka ją przyszłość, i że kiedyś zostanie królową Wielkiej Brytanii. Ten ostatni etap jeszcze nie nastąpił, ale księżna Kate powoli przygotowuje się do roli, która czeka na nią w przyszłości.

Mogłoby się wydawać, że po stoczonej wygranej walce z trudną chorobą, w 2025 roku po swoich 43. urodzinach księżna Walii powróci do pełnienia obowiązków, które mają przygotować ją do bycia królową, ze zdwojoną siłą, ale... nic bardziej mylnego.

Wygląda na to, że księżna Kate traktuje swoją rolę matki niezwykle poważnie. Nowe doniesienia z pałacu sugerują, że Kate nadal będzie priorytetowo traktować trójkę swoich dzieci — księcia Jerzego, księżniczkę Charlotte i księcia Ludwika — nawet gdy zostanie królową, co jest zaskakującą postawą, patrząc na jej poprzedniczki.

W rozmowie z magazynem "Hello!" ekspertka od spraw królewskich Ingrid Seward, wyjaśniła:

Tymczasem rosnąca pozycja Williama na świecie oznacza, że ​będzie on coraz częściej wzywany do reprezentowania monarchy i Wielkiej Brytanii za granicą, co można było zaobserwować w grudniu, gdy zastąpił swojego ojca podczas oficjalnego otwarcia katedry Notre-Dame w Paryżu, gdzie spotkał się z nowo wybranym prezydentem USA Donaldem Trumpem.