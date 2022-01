Marcin Mroczek swoją karierę telewizyjną rozpoczął w roku 2000. To wtedy zadebiutował rolą Piotra Zduńskiego w serialu "M jak miłość". Choć miał wtedy zaledwie 17 lat, to mógł się już pochwalić doświadczeniem scenicznym - od dziecka tańczył w zespole Caro Dance. Swój talent pokazał zresztą kilkukrotnie - docierając do półfinału polskiej edycji "Tańca z gwiazdami" i wygrywając edycję ukraińską.

Dziś Marcin Mroczek stawia głównie na rozwój swojego Instagrama, na którym dzieli się z fanami migawkami z życia prywatnego. Aktor jest szczęśliwym mężem Marleny Muranowicz i ojcem Ignacego oraz Kacpra. O żonie jednego z bliźniaków głośno jest szczególnie teraz - zdjęcia z Zanzibaru pokazały bowiem, że aktor jest prawdziwym szczęściarzem!





Żona Marcina Mroczka to piękność. Tak bawiła się na Zanaibarze!

W 2013 roku Marcin Mroczek poślubił piękną blondynkę, Marlenę Muranowicz. Żona aktora jest właścicielką agencji hostess i modelek i trzeba przyznać, że jest doskonałą reklamą swojej firmy.

W ostatnich dniach na Instagramie Marleny Muranowicz i jej męża regularnie pojawiały się zdjęcia ze słonecznego Zanzibaru. Żona Marcina Mroczka pozowała m.in. w basenie i pod prysznicem, prezentując idealną sylwetkę, odzianą jedynie w strój bikini.

Teraz na Instagramie Mroczka pojawił się także pożegnalny wpis, w którym żegna się z Zanzibarem i dzieli się z fanami fotkami przedstawiającymi piękną żonę. Trzeba przyznać, że forma mamy dwójki dzieci faktycznie robi wrażenie, prawda?

