Marcin Prokop swoją karierę dziennikarską rozpoczął w 1997 roku. Wtedy to pisał dla magazynów takich jak "Przekrój", "Gazeta Wyborcza","Wprost", czy "Glamour".

Meghan Markle i książę Harry złożą życzenia księżnej Kate?! W telewizji zadebiutował w stacji MTV Polska, gdzie prowadził w 2001 roku programy "Polska lista" i "Select". Największą popularność jednak zyskał, gdy przeszedł z TVP do TVN i to właśnie tam stworzył niezapomniany, lubiany przez widzów duet z Dorotą Wellman, prowadząc śniadaniowy program "Dzień Dobry TVN".



Tam także zyskał sławę dzięki prowadzeniu innych programów, a nawet otrzymał swój własny projekt "Niezwykłe Stany Prokopa", w którym relacjonował swoją podróż po Stanach Zjednoczonych.



O ile dziennikarza było "pełno" w mediach, to jednak o jego życiu prywatnym do tej pory wiadomo niezbyt wiele. W 2011 roku ożenił się z Marią Prażuch-Prokop, a wcześniej w 2006 roku na świat przyszła ich córka Zofia.





Kim jest żona Marcina Prokopa?

W przeciwieństwie do wielu gwiazd, dziennikarz nie pokazuje swojej rodziny w mediach społecznościowych i zachowuje swoją prywatność tylko dla siebie.



Jednak w mediach można znaleźć zdjęcia żony Marcina Prokopa, a ona... olśniewa! Piękna Maria jest z zawodu joginką, która szkoli innych z zakresu medytacji, poprawnego oddechu i oczywiście jogi.



Na jej profilu królują zdjęcia jej samej, w różnych pozycjach jogi - asanach, a także dużo zdjęć natury. Trzeba przyznać, że wieloletnia praktyka jogi i zdrowy tryb życia wyrzeźbiły sylwetkę Marii w piękny sposób!



Chociaż Marcin Prokop może pochwalić się sporym tłumem fanek, które od lat do niego wzdychają, to dziennikarz wciąż jest wierny Marii i nic w tym dziwnego!





