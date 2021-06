Żona włoskiego piłkarza pozuje na stadionie. Kim jest Jessica Melena?

Gwiazdy

Jessica Melena to modelka i piękna żona piłkarza włoskiej reprezentacji, Ciro Immobile. EURO 2020 jest dla Włochów szczęśliwe - najpierw pokonali Turcję, a teraz w pięknym stylu wygrali z reprezentacją Szwajcarii. Włosi mają również szczęście do pięknych kobiet - partnerki i żony piłkarzy od lat należą do elity światowych WAGs. Jedną z nich jest żona Ciro Immobile.

Zdjęcie Jessica Melena jest żoną Ciro od siedmiu lat / East News