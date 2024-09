Nie obiecuj sobie zbyt wiele. Możesz być osłabiony i niewiele będzie ci się chciało robić. Łatwo dziś o pomyłkę dlatego bądź czujny i nie podejmuj się bardzo poważnych wyzwań. Po południu zadbaj o chwile samotności, by zregenerować swoje siły. Jeśli masz ochotę kup sobie coś smacznego do zjedzenia.

Zachowanie twojego partnera może dziś się tobie nie spodobać. Możliwe, że to tylko chwilowe nieporozumienie, ale niemniej i tak warto się rozmówić. Im bliżej końca dnia, tym więcej spraw będzie się wyjaśniać i uda się wam obojgu dojść do porozumienia. Uważaj też na kłamstwo. Ono ma krótkie nogi.

Nie słuchaj dziś fałszywych doradców. To w niczym tobie nie pomoże, a tylko zaszkodzi twojej reputacji. Kłamstwo może obrócić się przeciwko tobie. Nie załatwiaj dziś spraw urzędowych. Coś się pokomplikuje i lepiej zostawić to swojemu własnemu biegowi. Tutaj czas działa na korzyść. Zatem daj tego czasu sprawom więcej niż miałeś w planach.

Będziesz dziś podatny na wpływy i namowy. Ale bądź ostrożny. To również dobry dzień do spotkań towarzyskich. Ważne jest to, byś nie wdawał się w otwarte konflikty czy też w sytuacje, podczas których trzeba będzie z kimś rywalizować. To się nie sprawdzi. Wieczorem otrzymasz miłą wiadomość.